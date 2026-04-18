Yargıtay’dan emsal “depozito” kararı: Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor
Yargıtay, uzun yıllar boyunca enflasyon ve kira artışları karşısında değerini kaybeden depozito bedellerinin, güncel kira tutarı esas alınarak kiracıya geri ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bu yaklaşım, özellikle uzun süre aynı evde oturan kiracıların, çıkışta çok düşük depozito iadesi almaları nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.
Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı
Karara konu olan olayın geçmişi 1993 yılına dayanıyor. O dönemde kiracı, eve girerken 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evi boşaltırken ise bu tutarın aynen değil, güncel kira bedeline göre hesaplanarak iade edilmesi için dava açtı. Yargıtay da bu talebi haklı bularak, depozitonun güncel kira üzerinden belirlenmesi gerektiğine hükmetti.
NASIL UYGULANACAK?
Uygulama yöntemi ise şöyle:
Öncelikle kira sözleşmesinin başlangıcındaki kira bedeli ile depozito arasındaki oran belirlenir.
Daha sonra bu oran, sözleşmenin sona erdiği tarihteki kira bedeline uygulanarak iade edilecek depozito hesaplanır.
Örneğin; başlangıçta kira 1.000 TL, depozito 3.000 TL ise depozito, kiranın 3 katıdır. Kiracı evi boşaltırken kira 20.000 TL olmuşsa, iade edilecek depozito 60.000 TL olarak hesaplanır.
Yargıtay kararında özetle, depozitonun kiracının ödediği kira ile orantılı olması ve iade sırasında güncel değerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sayede yıllar içinde değer kaybeden depozito tutarlarının gerçek karşılığı korunmuş oluyor.