Yargıtay’dan emsal “depozito” kararı: Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Yargıtay, uzun yıllar boyunca enflasyon ve kira artışları karşısında değerini kaybeden depozito bedellerinin, güncel kira tutarı esas alınarak kiracıya geri ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bu yaklaşım, özellikle uzun süre aynı evde oturan kiracıların, çıkışta çok düşük depozito iadesi almaları nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Konut fiyatları reel olarak geriledi, kiralar arttı

Karara konu olan olayın geçmişi 1993 yılına dayanıyor. O dönemde kiracı, eve girerken 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evi boşaltırken ise bu tutarın aynen değil, güncel kira bedeline göre hesaplanarak iade edilmesi için dava açtı. Yargıtay da bu talebi haklı bularak, depozitonun güncel kira üzerinden belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

NASIL UYGULANACAK?

Uygulama yöntemi ise şöyle: