Xiaomi'nin elektrikli otomobil fabrikası gaza bastı gidiyor!

Şirket, popüler SU7 elektrikli sedanlarından ikisinin teslimat bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltarak, fabrikalarının ciddi bir yeniliğe imza attığını gösteriyor.

Orta sınıf SU7 Pro ve üst sınıf SU7 Max sipariş eden Çin'deki müşteriler artık yalnızca 6-9 hafta bekleme süresiyle karşı karşıya. Bu, yaklaşık 30 haftaya kadar uzayan önceki tahmine göre büyük bir gelişme. Bu değişiklik, yakın zamanda sipariş veren müşterilerin yeni elektrikli arabalarına muhtemelen 2025 sonundan önce kavuşabilecekleri anlamına geliyor. Bu zamanlama önemli, çünkü 2026'ya kadar beklemek yerine daha iyi satın alma vergisi teşviklerinden yararlanmalarını sağlıyor.

SU7 BEKLEME SÜRELERİ DÜŞÜYOR

Ancak tüm modeller aynı muameleyi görmüyor. Giriş seviyesi SU7 Standard versiyonunun alıcıları hâlâ 29-32 haftalık uzun bir teslimat aralığıyla karşı karşıya. Performans odaklı, ayrı bir yüksek güçlü model olan SU7 Ultra , Eylül ayından bu yana 6-9 haftalık bir bekleme süresiyle sabit kaldı, ancak görünüşe göre stokta bulunan bazı üniteler mevcut.

Bu ani hızlanmanın sebebi büyük olasılıkla siparişlerdeki düşüş değil, fabrika üretimi. 2025'in başlarında gelen raporlar, Xiaomi'nin otomobil fabrikasının neredeyse %200 kapasiteyle çalıştığını gösteriyordu. Yılda 150.000 elektrikli otomobil için tasarlanan Pekin Faz I fabrikası, çift vardiyalı çalışma sistemiyle çok daha fazlasını üretiyordu. Şirket, her yeni otomobil üreticisi için büyük bir sorun olan büyük ölçekli elektrikli araç üretebileceğini kanıtlıyor.

Xiaomi ise daha yeni başlıyor. Şirketin devasa genişleme planları var. Pekin Aşama II ve Aşama III dahil olmak üzere yeni fabrikalar yapım aşamasında. Wuhan'daki yeni bir fabrikanın da Mayıs 2026'da üretime başlaması planlanıyor. Hedef iddialı: Xiaomi, 2026 yılına kadar yılda 1 milyondan fazla elektrikli otomobil üretip satmak istiyor; hedefi ise 1,2 milyon. Başarılı olursa, rekor sürede dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri haline gelecek.

Şirketin satışları şimdilik güçlü, ancak karışım ilginç. Xiaomi, Ekim ayında rekor kıran 48.654 araç teslim etti. Gösterinin asıl yıldızı SU7 sedan değil, bu satışların 33.662'sini, yani toplamın neredeyse %70'ini oluşturan YU7 SUV oldu. Bu büyük talep, YU7'nin neden hâlâ 32-38 hafta gibi uzun bir bekleme süresine sahip olduğunu açıklıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, SU7 sedan serisi Ekim ayında 14.992 adet teslim etti.

Otomotiv endüstrisi asla uyumuyor ve söylentiler şimdiden ortalıkta dolaşıyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre SU7 sedan'ın makyajlanması bekleniyor. Bu güncelleme 12 yeni konfigürasyon yükseltmesinin yanı sıra (yaklaşık 1.190 € ) fiyat artışı da getirebilir.