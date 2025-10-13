Xiaomi SU7 alev aldı kapılar açılmadı: Ölümcül kazadan sonra Xiaomi hisseleri sert düştü:

CNBC'nin haberine göre , Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin hisseleri, Çin'de bir kişinin ölümüne yol açan kazada çıkan yangının ardından şirketin elektrikli otomobillerinden birinin kapısının açılmadığı yönündeki haberlerin ortaya çıkmasının ardından pazartesi günkü seansta yüzde beşten fazla düştü .

Hong Kong hisseleri başlangıçta yüzde 8,7'ye kadar düştü; bu, Nisan ayından bu yana en büyük düşüştü, ancak daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Chengdu şehrinde yanan bir Xiaomi SU7 sedanına ait görüntü ve videoların Çin sosyal medyasında dolaşmaya başlamasının ardından yatırımcılar sert tepki gösterdi.

Görgü tanıkları ve video görüntülerine göre, olay yerindeki kişiler aracın kapısını açıp sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Yerel basın, yangının sonunda kurtarma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

Chengdu polisi, kazanın SU7'nin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Alkollü araç kullandığı düşünülen 31 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği bildirildi. Tüketici elektroniği, yazılım ve elektrikli otomobil üreten Xiaomi, yorum talebine yanıt vermedi.

OTONOM SÜRÜŞ NE KADAR GÜVENLİ?

Olay, bu yılın başlarında SU7 modelinin karıştığı ölümcül kazanın ardından yaşandı. Kaza, aracın otonom özellikleri hakkında soru işaretlerine yol açmış ve Xiaomi hisselerinin düşmesine neden olmuştu.

Kaza, Tesla tarafından popüler hale getirilen ve modern elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan elektronik kapı kollarına yönelik eleştirileri yeniden alevlendirebilir. Mekanik kapı kollarının aksine, bu elektronik mekanizmalar sensörlere ve (elbette) bir elektrik kaynağına dayanır ve bu nedenle araçta yangın veya elektrik kesintisi durumunda arızalanabilir.

Çin devlet medyasına göre, yerel yetkililer, elektronik kapı kollarının güvenlik riskleri nedeniyle bu tür cihazları yasaklamayı düşünüyor.

Bu arada, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kapı açma sorunlarıyla ilgili bildirimler aldıktan sonra yaklaşık 174.000 Tesla Model Y aracıyla ilgili bir soruşturma başlattı.