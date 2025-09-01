Verileri açıklandı: Ekonomimiz büyümüş ama hissettirmeden!

Yayınlanma:
TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.8 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak %4,8 büyüme kaydetti.

EKONOMİSTLER BİLE BUNU TAHMİN ETTİ

AA Finans’ın Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortalama %3,87 oranında büyüyeceğini öngörmüştü. Açıklanan %4,8’lik büyüme oranı, bu tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise ekonomistler tarafından %3,18 olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye ekonomisi %2,4 oranında büyüme kaydetmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bu oran %2 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

