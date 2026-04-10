Valilik süre vererek uyardı: 15 bin lira cezası var

İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin "Yıllık İşletme Cetveli" bildirim yükümlülüğüne ilişkin bir uyarı yayımladı.

VALİLİK SÜRE VEREREK UYARDI

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu uyarınca, işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde, yani 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda sisteme girmeleri zorunlu tutuluyor.

Bildirim işlemleri, e-devlet kapısı üzerinden "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Sanayi Sicil Belgesi'nin geçerliliğini koruması, işletmelere pek çok stratejik avantaj sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belge sahibi işletmeler; ihraç kayıtlı mal teslimlerinde KDV terkin ve iade işlemlerinden yararlanabiliyor, kambiyo satışlarında BSMV oranının sıfır olarak uygulanması hakkını elde ediyor ve elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesi üzerinden ödeme imkânı buluyor.

Ayrıca ihracat kredilerinden yararlanma, kamu kurumlarının desteklerinden faydalanma ve kamu ihalelerinde yerli istekliler lehine sağlanan fiyat avantajları gibi haklar da güncel bir sanayi sicil belgesine sahip olma şartına dayanıyor.

15 BİN LİRA CEZASI VAR

İşletmelerin bu bildirimi yapabilmeleri için PTT üzerinden alınmış aktif bir Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kaydına sahip olmaları gerekiyor.

Yıllık işletme cetvelini süresi içerisinde teslim etmeyen işletmelere, ilgili kanun maddesi gereğince 2026 yılı için belirlenen 15 bin 29 TL tutarında idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, sistemde oluşabilecek yoğunluk ihtimaline karşı işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyor.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer unsur ise 14 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sanayi sicil tebliğidir. Bu yeni kurala göre, sanayi sicil belgesinin geçerliliği doğrudan yıllık işletme cetvelinin verilmesine bağlandı.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin belgeleri geçersiz sayılacak ve belgenin sağladığı haklar ile muafiyetlerden yararlanamayacaklar.