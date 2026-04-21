Ursula von der Leyen "Avrupa Türk etkisine girmesin" dedi AB'den açıklama geldi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, "Avrupa kıtasını Türki Rus ve Çin etkisine bırakamayız" çıkışı diplomatik bir krize kapı araladı. Tepkiler üzerine geri adım atan AB sözcülerinden "yanlış anlaşıldık" açıklaması geldi.

Avrupa Birliği (AB) koridorlarında Türkiye yankıları sürüyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Hamburg'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi açıkça bir "etki odağı" ve AB büyümesinin önündeki engel/alternatif olarak göstermesi, Brüksel'de zoraki bir açıklama trafiğine neden oldu.

TÜRKİYE’Yİ RUSYA VE ÇİN İLE AYNI SIRAYA KOYDULAR

Die Zeit gazetesinin etkinliğinde konuşan Von der Leyen, AB’nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu savunurken şu skandal ifadeleri kullandı:

"Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz."

Bu sözler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olmasına rağmen, AB yönetimi tarafından stratejik bir rakip, hatta Rusya ve Çin gibi "uzak durulması gereken bir güç" olarak görüldüğünü ortaya koydu.

TEPKİLER GELİNCE "BATI BALKANLAR" DEDİLER

Von der Leyen’in Türkiye’yi dışlayan bu sözlerine açıklık getirmek zorunda kalan AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, "ayar" niteliğinde bir açıklama yaptı. Pinho, Türkiye'nin NATO üyesi ve aday ülke olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini gözardı etmiyoruz."

"Söz konusu atıf özellikle Batı Balkanlar bağlamındaydı."

"Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor."

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Leyen, Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini belirterek, AB’nin artık kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Leyen, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız” demişti.

AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini bildirmişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Ekonomi
Karara saatler kala Merkez Bankası'na kritik uyarı!
Karara saatler kala Merkez Bankası'na kritik uyarı!
Bankacılık devi açıkladı: Yarın herkes için daha pahalı olacak
Bankacılık devi açıkladı: Yarın herkes için daha pahalı olacak