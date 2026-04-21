Telefon şirketlerine batarya şoku! Kullanıcı sevinecek

Apple, Samsung ve diğer teknoloji devlerinin cihaz tasarımlarını kökten sarsacak olan Avrupa Birliği (AB) Batarya Yönetmeliği yürürlüğe giriyor.

Elektronik atık dağlarını eritmek ve cihazların ömrünü uzatmak isteyen AB, 18 Şubat 2027 tarihinden itibaren satışa sunulacak tüm yeni akıllı telefonlarda kullanıcı tarafından değiştirilebilir batarya şartını zorunlu kıldı.

SERVİS ÇİLESİ BİTİYOR: PİLİNİ KENDİN DEĞİŞTİR

Mevcut modellerde batarya değişimi için teknik servislere mahkum edilen ve yüksek ücretler ödeyen tüketiciler için yeni bir dönem başlıyor. 2027 itibarıyla piyasaya çıkacak telefonlarda bataryalar; karmaşık ekipmanlara gerek duyulmadan, basit ve her evde bulunan aletlerle çıkarılabilecek. Bu sayede bataryası eskiyen bir telefon, "çöp" olmak yerine sadece pil değişikliğiyle yıllarca kullanılmaya devam edilebilecek.

800 ŞARJ SONRASI YÜZDE 80 KAPASİTE ŞARTI

Düzenleme sadece pilin sökülebilir olmasıyla sınırlı değil. Üreticilere getirilen diğer teknik yükümlülükler şunlar:

Dayanıklılık Standartı: Bataryaların en az 800 şarj döngüsünden sonra bile başlangıç kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruması zorunlu hale getirildi.

7 Yıl Parça Garantisi: Üreticiler, bir modelin satışı sona erse dahi en az 7 yıl boyunca yedek parçaları ve tamir kılavuzlarını piyasada bulundurmak zorunda olacak.

Tamir Özgürlüğü: Bağımsız tamir servislerinin engellenmesi yasaklanacak.

TÜKETİCİNİN CEBİNDE 20 MİLYAR EURO KALACAK

AB Komisyonu’nun verilerine göre, bu düzenleme sadece çevreyi korumakla kalmayacak, halkın bütçesine de devasa bir katkı sağlayacak.

Daha uzun ömürlü cihazlar ve düşen tamir maliyetleri sayesinde, tüketicilerin 2030 yılına kadar toplamda 20 milyar euroya yakın tasarruf etmesi bekleniyor.

DÜNYA STANDARDI DEĞİŞİYOR

Daha önce USB-C şarj girişi zorunluluğuyla Apple'ı dize getiren AB'nin bu hamlesinin, küresel bir standart haline gelmesi bekleniyor. Dev şirketlerin sadece Avrupa pazarı için ayrı, dünya geri kalanı için ayrı üretim hattı kurmak yerine, tüm modellerinde bu çevreci ve kullanıcı dostu tasarıma geçeceği öngörülüyor.