Üretimi durdu ama fiyatı uçtu! 2. elleri altınla yarışıyor

Üretimi durdu ama fiyatı uçtu! 2. elleri altınla yarışıyor
Yayınlanma:
Suzuki Jimny'ye olan talep yüksek seyrediyor ve ikinci el modeller etkileyici fiyatlara satılıyor. İç pazarda ise, özellikle 2019 ve 2020 modelleri için, sahiplerinin 35.000 avroya varan fiyatlar talep ettiği, yepyeni aile SUV'larıyla yarışan birçok ilan bulmak mümkün.

Suzuki , Avrupa'daki katı emisyon yönetmelikleri nedeniyle binek versiyonunu sunmayı bırakıp Avrupa'da yalnızca ticari iki kapılı minibüs olarak tutunca, Jimny bir koleksiyon parçası haline geldi . Bugün ise durum daha da "özel", çünkü ticari haliyle bile artık ithal edilmiyor ve bu da halihazırda değerini daha da artırıyor.

suzuki-jimny-3-1.jpg

Jimny binek araç sahipleri ellerindekinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Küçük 4x4'ün fanatik bir kitlesi var ve onu sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda bir macera aracı ve uzun vadeli bir yatırım olarak görüyorlar . Kanıtlanmış güvenilirliği, gerçek arazi yetenekleri ve "eski tarz" sağlam 4x4'leri anımsatan tasarımıyla, sahiplerinin talep ettiği fiyatları bir dereceye kadar haklı çıkarıyor.

suzuki-jimny-1-0.jpg

Üstelik bu boyutlarda gerçek bir rakibin bulunmaması ve talepteki artış, fiyat artışını daha da körüklüyor. Dolayısıyla, şu anda üretimi durdurulduğu ülkelerde dolaşımda olan kullanılmış Jimny'ler, sürekli olarak yüksek bir değere sahip ve birçok alıcı, orijinal satın alma fiyatından daha fazlasını ödemeye istekli.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Ekonomi
Google'da ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle isyan eden 200'den fazla kişi işten çıkarıldı
Google'da ücretler ve çalışma koşulları nedeniyle isyan eden 200'den fazla kişi işten çıkarıldı
iPhone 17 için sıraya girdiler ama bizde öyle olmadı...
iPhone 17 için sıraya girdiler ama bizde öyle olmadı...