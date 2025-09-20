Üretimi durdu ama fiyatı uçtu! 2. elleri altınla yarışıyor

Suzuki , Avrupa'daki katı emisyon yönetmelikleri nedeniyle binek versiyonunu sunmayı bırakıp Avrupa'da yalnızca ticari iki kapılı minibüs olarak tutunca, Jimny bir koleksiyon parçası haline geldi . Bugün ise durum daha da "özel", çünkü ticari haliyle bile artık ithal edilmiyor ve bu da halihazırda değerini daha da artırıyor.

Jimny binek araç sahipleri ellerindekinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Küçük 4x4'ün fanatik bir kitlesi var ve onu sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda bir macera aracı ve uzun vadeli bir yatırım olarak görüyorlar . Kanıtlanmış güvenilirliği, gerçek arazi yetenekleri ve "eski tarz" sağlam 4x4'leri anımsatan tasarımıyla, sahiplerinin talep ettiği fiyatları bir dereceye kadar haklı çıkarıyor.

Üstelik bu boyutlarda gerçek bir rakibin bulunmaması ve talepteki artış, fiyat artışını daha da körüklüyor. Dolayısıyla, şu anda üretimi durdurulduğu ülkelerde dolaşımda olan kullanılmış Jimny'ler, sürekli olarak yüksek bir değere sahip ve birçok alıcı, orijinal satın alma fiyatından daha fazlasını ödemeye istekli.