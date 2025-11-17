Üreticinin çilesi bitmedi! İşte böyle isyan ettiler: Kahvede otursan zarar etmezsin biz çalışıyoruz zarar ediyoruz

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’da besicileri ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Besiciler, yüksek girdi maliyetlerinin yanı sıra şap hastalığına karşı koymak için sürekli kireç atmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun da maliyetleri arttığını aktardı ve "En ufak bir fırsatını bulsak bırakacağız Kahvede otursan zarar etmezsin. Şu an biz burada çalışıyoruz, zarar ediyoruz" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’da besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Başevirgen’de derdini anlatan bir besici, "Paranın yarısı kireç parasına gidiyor. Hastalık gelmesin diye durmadan kireç atıyoruz. Bir de kireç maliyetimiz çıktı" ifadelerini kullandı. Bir diğer besici ise "En ufak bir fırsatını bulsak bırakacağız. Kahvede otursan zarar etmezsin. Şu an biz burada çalışıyoruz, zarar ediyoruz" sözlerini sarf etti.

whatsapp-image-2025-11-17-at-10-58-14.jpeg

“BİR DAHA GELDİĞİNİZDE BENİ GÖREMEYECEKSİNİZ”

Başevirgen’e hayvancılığı bırakacağını söyleyen bir başka besici de "Bir daha geldiğinizde beni göremeyeceksiniz. Ben bu işi kapatıyorum" derken besiciler, girdi maliyetlerinin düşmediğini, süt ve et fiyatlarının maliyeti karşılamadığına dikkat çekti.

Başka bir besici, ise "Litre fiyatı 14 lira, maliyeti 18 lira. Sütten şu anda zarar ediyorum. Bu şekilde giderse artık bu iş yapılamayacak noktaya gelecek" ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-11-17-at-10-58-33.jpeg

“ARTIK SON DÖNEMLERİMİZİ YAŞIYORUZ”

Başka bir besici de "Hayvan sayımız her geçen gün eksiliyor. Sektör son 5 senedir çok kötü durumda. Çok yatırım yaptığımız için hayvancılığı bırakamıyoruz" sözlerini sarf ederken süt ürünleri satan bir esnaf "Bu işi 15 yıldır yapıyoruz, en kötü yıl bu yıl. Süt hayvanları kesiliyor, artık son dönemlerimizi yaşıyoruz" ifadeleriyle isyan etti.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, besicilerin sorunlarını yakından takip edeceklerini ifade etti.

Kaynak:ANKA

