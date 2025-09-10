Ünlü tereyağı markaları bir bir ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde birçok firmanın sağlıksız ürün ürettiği tespit edilerek kamuoyuna açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 7 yeni ürün daha eklendi.

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hile ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

tarimorman.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, yeni firmaları ifşa etti, bu firmalarda 'Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması' tespiti yapıldı ürünlerde uygunsuzluk tespiti yapıldı uygunsuzluk olarak, yağ oranının düşük olması, protein oranının düşük olması uygunsuzlukları tespiti yapıldı.

taklit.jpg

taklit1.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

