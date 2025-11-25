Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek

Bankalar arasındaki yoğun rekabet, özellikle geçim derdi çeken emekliler için promosyonları adeta ek gelir fırsatına dönüştürdü.

EMEKLİLER EN CAZİP PROMOSYONLARI ARAŞTIRIYOR

Temel giderlerini karşılamakta güçlük çeken emekliler, en cazip promosyonu sunan bankaları titizlikle araştırıyor.

Bankalar açısından müşteri çekmenin bir yolu olan bu kampanyalar, emekliler için ise aylık bütçelerine nefes aldıran ek bir kazanç anlamına geliyor.

BANKALAR EK KAZANÇ SAĞLIYOR

Bankalar, emeklilere verdikleri promosyonlarla sadece müşteri portföylerini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kredi, kredi kartı, otomatik ödeme talimatları ve sigorta ürünleri üzerinden de ek kazanç sağlıyor.

Emekliler, aldıkları banka promosyonlarını kira ödemeleri, market alışverişleri, sağlık giderleri ve günlük harcamalarını karşılamak için değerlendiriyor. Ekonomideki fiyat artışları ise bu promosyonları emekliler için her zamankinden daha değerli hale getiriyor.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankaların emeklilere sağladığı promosyonlar genel olarak iki başlık altında toplanıyor:

Standart Promosyon

Emekli maaşını ilgili bankaya taşıyan tüm müşterilere verilen standart promosyon tutarı.

Ek Promosyon

Kredi kullanımı, yeni kredi kartı başvurusu veya otomatik fatura talimatı gibi ek şartların yerine getirilmesiyle kazanılabilen, genellikle daha yüksek miktarlardaki promosyonlar.

BANKA BANKA EN YÜKSEK 31 BİN TL’YE ULAŞIYOR

Bankaların emeklilere sunduğu en yüksek ödeme 31 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Kuveyt Türk: 24.000 TL + ek promosyonla 27.500 TL

Albaraka Türk: 15.600 TL + ek promosyonla 19.000 TL

İş Bankası: 15.000 TL + ek promosyonla 24.000 TL

ING Bank: 15.000 TL + ek promosyonla 25.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL + ek promosyonla 25.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL + ek promosyonla 30.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL + ek promosyonla 31.000 TL