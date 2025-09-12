Üniversiteli yandı: 50 bin liradan başlıyor

Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin mutluluğu kısa sürerken, şehir dışında üniversite eğitimi görecek gençlerin karşı karşıya kaldığı maddi yük her geçen yıl artıyor. Eğitim-İş’in son araştırması, üç büyükşehirde öğrencilerin yaşam maliyetinin aylık 50 bin TL’ye kadar çıktığını ortaya koyuyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BARINMA EN YÜKSEK GİDER KALEMİ

Eğitimdeki en ağır mali yük ise barınma ihtiyacında kendini gösteriyor. Araştırmaya göre, özel yurt fiyatları İstanbul’da ortalama 40 bin TL, Ankara’da 38 bin 500 TL, İzmir’de ise 29 bin TL seviyelerinde. Kendi evini kiralamayı tercih eden öğrenciler içinse ortalama kira bedeli üç şehirde de 25 bin TL civarında seyrediyor. Ayrıca, ev tutmak isteyenlerin kira dışında depozito ödemesi gerektiği belirtiliyor.

YEMEK VE SOSYALLEŞME BÜTÇESİ ZORLUYOR

Bir öğrencinin yalnızca bir öğün yemek için ayırması gereken aylık bütçe 12 bin TL’ye kadar yükselirken, dışarıda yalnızca bir kahve ya da çay eşliğinde sosyalleşmenin dahi aylık 6 bin TL’ye mal olduğu belirtiliyor.

ULAŞIM VE FATURA GİDERLERİ DE CİDDİ YÜK

Toplu taşıma abonman ücretleri de şehirden şehire farklılık gösteriyor. Aylık öğrenci abonman ücretleri Ankara’da 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de ise 480 TL seviyelerinde. Evde kalan öğrencilerin elektrik, su, doğalgaz, internet ve aidat gibi temel giderleri ise aylık ortalama 3 bin TL’yi buluyor.

EĞİTİM MALZEMELERİ İÇİN YÜKSEK BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ

Okul başlangıcı için öğrencilerin yapması gereken harcamalar da ciddi bir külfet oluşturuyor. Ders kitaplarına ortalama 2.500 TL, kırtasiye malzemelerine ise 670 TL harcanması gerekiyor. Ayrıca bilgisayar ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler yaklaşık 30 bin TL bütçe ayırmak zorunda kalıyor.

BAŞLANGIÇ MALİYETİ 105 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Eğitim-İş’in yayımladığı raporda, bir öğrencinin şehir dışında üniversiteye başlarken ihtiyaç duyduğu toplam başlangıç harcaması 105 bin TL’yi aşıyor. Aylık sabit giderler ise asgari ücretin iki katına ulaşarak 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu durum, üniversite hayali kuran binlerce gencin ailesi üzerinde büyük bir ekonomik baskı oluşturuyor.