Üniversite bursları ve harçlıklarını toplayıp iş kurdular milyonlarca ürünü 20 ülkeye satıyorlar

Ankara'da bir araya gelen 7 genç girişimci, üniversite sonrası biriktirdikleri burs ve harçlıklarla kurdukları atölyede eğitici oyuncak üretimine başladı. Küçük bir atölyede başlayan bu yolculuk, bugün 20 ülkeye ihracat yapan bir başarı hikâyesine dönüştü.

20 METREKARELİK ATÖLYEDEN ULUSLARARASI PAZARA

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2019 yılında mezun olan 7 arkadaş, Pursaklar'da sadece 20 metrekarelik alanda kurdukları atölye ile ilk adımı attı. KOSGEB destekleriyle atölyelerini 450 metrekareye çıkaran ekip, bugün 8 kişilik istihdam sağlayan bir işletmeye dönüştü.

GÜNEY AFRİKA'DA BAŞLAYAN HİKÂYE, TÜRKİYE’DE BÜYÜDÜ

Girişimcilerden Maruf Fil (33), mezuniyetin ardından İngilizce eğitimi için Güney Afrika'ya gittiklerini belirterek, "Eğitim sonrası, elimizdeki burs ve harçlıkları bir araya getirdik. Ya arsa alıp yatırım yapacaktık ya da ülkemize katkı sağlayacak bir iş kuracaktık. Çocuklar için eğitici oyuncaklar üretme fikrinde karar kıldık" dedi.

Bu süreçte yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde, oyuncak üretimi için gerekli makine parkurunu oluşturduklarını dile getiren Fil, KOSGEB desteğinin büyümelerinde önemli rol oynadığını vurguladı.

OYUNCAKLARLA TARİH VE MANEVİYAT ÖNE ÇIKARILIYOR

Girişimciler, ürettikleri oyuncakların yalnızca eğitici değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlere de katkı sağladığını ifade ediyor. Fil, "Piyasada Türk ve Müslüman bilim insanlarını tanımayan çocuklar olduğunu fark ettik. Bu nedenle oyunlarımızda bu karakterleri ve peygamberleri tanıtan içeriklere yer veriyoruz. Çocuklara meslekleri ve dini değerleri öğreten zeka oyunları geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

20 ÜLKEYE İHRACAT, OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Eğitici oyuncakların yanı sıra kurumsal hediyelik ürünler de üreten firma, ürünlerinde uluslararası dilleri kullanarak yurt dışı pazarına da açıldı. Şu anda aralarında Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'nun da bulunduğu 15 ila 20 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

Maruf Fil, "Yalnızca kazanç değil, tarihimiz, kültürümüz ve maneviyatımız da önemli. Ürünlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hem ülkemizi tanıtıyor hem de değerlerimizi çocuklara aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.