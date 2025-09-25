Uçak yolculuğu sil baştan mı? En ucuz bilet 49 en pahalısı 243 lira olacak

Avrupa basınında çıkan haberlere göre, düşük maliyetli havayolu şirketleri 2026’dan itibaren ayakta yolcu taşımayı gündemine aldı. İddialara göre, firmalar 1 ila 5 Euro arasında değişen fiyatlarla bilet satabilecek.

HAVAYOLLARINDA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Küresel ölçekte artan operasyonel giderler ve yoğun rekabet, hava yolu şirketlerinin kâr marjını aşağı çekiyor. Bu nedenle yenilikçi çözümler arayışında olan Avrupa merkezli havayolu firmalarının, ayakta seyahati mümkün kılan yeni bir kabin düzenini devreye sokmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SKYRIDER 2.0 İLE AYAKTA SEYAHAT

İddialara göre, İtalyan tasarım firması Aviointeriors tarafından geliştirilen Skyrider 2.0 isimli koltuklar kullanılacak. Bisiklet selesini andıran bu tasarım, yolculara yarı ayakta seyahat imkânı sunuyor. Firmalar, bu modelle koltuk aralıklarını daraltarak 2 saat ve altındaki kısa uçuşlarda yüzde 20 daha fazla yolcu taşımayı planlıyor.

UCUZ BİLET İMKÂNI

Skyrider 2.0’ın daha az yer kaplaması ve daha hafif yapısı sayesinde yakıt, temizlik ve bakım maliyetlerinin düşeceği belirtiliyor. Böylelikle firmaların, 1 ila 5 euro arasında değişen fiyatlarla bilet satabileceği öne çıkıyor.

YOLCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni uygulamaya bazı yolcular olumlu yaklaşırken, bazıları ise konfor ve güvenlik endişeleri taşıyor. Öte yandan, bu konseptin sivil havacılık otoritelerinden henüz resmi onay almadığı da hatırlatıldı.