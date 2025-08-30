Turşusu da yapılıyor reçeli de! Kayseri'de yetişiyor, tarladan çuval çuval toplanıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde yetiştirilen ve mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve özel lezzetiyle tanınan Yamula patlıcanının hasadı başladı. Bu patlıcanın coğrafi işaret var. Bölge halkı tarafından geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Yamula patlıcanı 50 farklı şekilde değerlendirilmesi ile dikkat çekiyor. Bunlar arasında kurutmalık, reçel ve turşu yapımı arasında yer alıyor.

YAMULA PATLICANI: LEZZETİNİN GİZEMİ

Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde yetişen Yamula patlıcanı, bu bölgenin özel ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mor ve beyaz çizgileriyle dikkat çeken, çekirdeksiz yapısı ve eşsiz lezzetiyle tanınan bu patlıcan, coğrafi işaretli bir ürün olma özelliğine sahip. Yaklaşık 1000 dekar alanda ekimi yapılan Yamula patlıcanı, yöre halkının en önemli gelir kaynaklarından biri olarak biliniyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HASAT EDİLİYOR

Yemliha mahallesinde patlıcan üreticiliği yapan Gökhan Karaaslan (36), "Yamula patlıcanımızın özellikleri mor rengi ve çekirdeksiz olmasıyla öne çıkıyor. Bu patlıcan, sıcak iklimi sever ve sulama için Kızılırmak'tan faydalanıyoruz. Geçen yıl rekolte biraz daha yüksekti, ama bu yıl düşük. Yemliha patlıcanı aromasıyla mükemmel, dolmalık, kızartmalık, yemeklik olarak kullanılıyor. Kızılırmak’ın kenarındaki farklı iklim, patlıcana ayrı bir lezzet katıyor," diyerek ürünün kendine has tadını vurguladı.

YAMULA PATLICANININ FİYATI YÜKSELDİ

Mahzemin Mahallesi’nde üretim yapan Ali Ertem, bu yılın rekoltesinin biraz düşük olduğunu ancak fiyatların geçtiğimiz yılın çok üstünde olduğunu belirtiyor. "Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl ise fiyatlar 10 liradan başlayıp, 25 liraya kadar çıkabiliyor. Patlıcanımızın özelliği, hem tadında hem de görüntüsünde saklı. Şu an bizim patlıcanımız, et tadına daha yakın. Diğer siyah patlıcanlarla kıyasladığınızda, tat farkı çok belirgin," şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA ŞARTLARI ZOR

Yamula patlıcanının hasadında çalışan işçiler, günlük kazançlarını ve yaşam koşullarını da paylaşıyor. İbrahim Demir (47) ise, "Çalışma şartlarımız zor. Diğer illerde günlük ücretler 1500 TL'ye kadar çıkıyor, fakat burada en düşük ücret 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz ve çoğu zaman elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar eksik oluyor. Ücretlerin artırılmasını bekliyoruz," diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Şanlıurfa’dan Kayseri’ye hasat için gelen Ferit Ölmez, günlük olarak 60-70 torba patlıcan topladığını belirtti. "Bir torba yaklaşık 35 kilogram patlıcan alıyor. Günde 2-3 ton arasında hasat yapıyoruz. 8 saatlik bir çalışma süremiz var ve her gün bu tempoyla devam ediyoruz," dedi.