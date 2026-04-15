Türkler de yararlanabilecek: İspanya’dan çalışma izni müjdesi

İspanya hükümeti, Avrupa'daki sert yaptırımların aksine yeni bir reform paketi hazırladı. Sosyalist koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan düzenleme, belirli kriterleri karşılayan göçmenlere oturum hakkı tanıyarak toplumsal uyumu ve iş gücü piyasasına entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

İSPANYA’DAN YENİ DÜZENLEME

Buna göre İspanya hükümeti, ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin kayıt dışı göçmene ikamet ve çalışma izni sağlayacak Kraliyet Kararnamesi'ni kabul etti. Düzenlemeden Türklerin de aralarında bulunduğu kayıt dışı göçmenlerin yararlanması bekleniyor.

ARANAN ŞARTLAR

Ocak ayı başında duyurulan düzenlemeye göre, İspanya'ya 1 Ocak 2026 tarihinden önce giriş yapmış ve ülkede en az beş aydır ikamet ediyor olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra başvuruda bulunacak göçmenlerde sabıka kaydı olmaması şartı aranıyor. 20 Nisan'da başlayacak başvurular 30 Haziran'da sona erecek. İkamet ve çalışma izinleri ilk etapta bir yıl için verilecek.

Ancak bu kadar kısa süre içinde çok sayıda evrakın nasıl işleme konulacağı soru işaretleri yaratıyor. Göçmenlik büroları, 500 bin kadar başvuruyu değerlendirecek altyapıya sahip olmadıklarını belirtiyor.

GÖÇMENLİK BÜROLARINDA GREV TEHDİDİ

Göçmenlik bürolarında çalışan memurların bağlı olduğu sendika, kişisel başvuruların başlayacağı 21 Nisan'dan itibaren grev yapma tehdidinde bulundu. Sendika, bu başvurular için ayrılan kaynakların yetersizliğini protesto etmek amacıyla tüm başvuruları durduracağını açıkladı.

GEÇMİŞTEKİ AFLAR VE GÖÇMEN SAYISI

İspanya'da 1986 ile 2005 yılları arasında da ülkede bulunan kayıt dışı göçmenlere yönelik altı af çıkarılmıştı. Yaklaşık 50 milyon nüfusu bulunan İspanya'da göçmenlerin sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor. İspanyol düşünce kuruluşu Funcas, ülkede yaşayan kayıt dışı göçmen sayısının ise 840 bin civarında olduğunu belirtiyor.