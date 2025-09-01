Türkiye'nin lüks saatinin öncüsüydü: Zamanın kraliçesi yaşamını yitirdi

Lüks saati Türkiye'ye getiren ve güçlendiren Konyalı saatin ortağı Havva Nurhan Nalçacı yaşamını yitirdi.

Türkiye’de lüks saat markalarının öncülerinden olan Konyalı Saat’in ortaklarından Havva Nurhan Nalçacı, yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol üstlenen Nalçacı'nın vefatı ailesini, yakın çevresini ve iş dünyasını derin üzüntüye boğdu.

KONYALI SAAT VE GRUP ŞİRKETLERİNİN YÖNETİCİSİYDİ

Konyalı Saat'in kurucusu Mustafa Nalçacı’nın kızı olan Havva Nurhan Nalçacı, aynı zamanda Erben Control Systems, Bakkal ve Erben gibi önemli markaların da sahibiydi. Kardeşleri İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte grup şirketlerinin yönetimini üstlenen Nalçacı, sektördeki birçok başarılı projeye imza atmıştı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Nalçacı’nın cenazesi, bugün (1 Eylül 2025) ikindi namazının ardından İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı'na defnedildi.

İŞ VE TİCARETTE ÖNCÜ BİR İSİMDİ

1960’lı yıllarda Konya’dan İstanbul’a yerleşen Nalçacı ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden olan Havva Nurhan Nalçacı, babalarının yönlendirmesiyle yabancı dil eğitimi aldıktan sonra üniversite hayatını tamamlayarak aile şirketinde çalışmaya başladı.

Kardeşleriyle birlikte Konyalı Saat, Erben, Erben Control Systems gibi markaları büyüten Nalçacı, özellikle saat sektöründeki vizyoner adımlarıyla tanınıyordu.

KONYALI SAAT’İN BÜYÜME HAMLESİNDE ROL OYNADI

Kırk yıl boyunca sadece iki mağaza ile faaliyet gösteren Konyalı Saat, 2001 yılında önemli bir büyüme kararı alarak perakende sektöründe genişlemeye gitmişti. Bu süreçte Havva Nurhan Nalçacı’nın stratejik hamleleri şirketin gelişiminde kilit rol oynamıştı. Ayrıca Erben Control Systems ile alışveriş merkezleri ve iş kulelerine otopark sistemleri sağlayan yenilikçi çözümler sunuyordu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

