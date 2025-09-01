Türkiye'nin dev bankası komisyonu kaldırdı!

Yayınlanma:
Garanti Bankası'nda kripto paralarla ilgili önemli bir adım geldi. Banka kripto işlemlerde komisyonun kaldırıldığını açıkladı.

Garanti BBVA Kripto, yatırımcıların limit emir özelliğini daha avantajlı kullanabilmeleri adına önemli bir adım attı. Şirket, TRY paritesinde gerçekleşen piyasa yapıcı emirlerde komisyon ücretlerini sıfırladığını açıkladı.

LİMİT EMİR İŞLEMLERİNDE KOMİSYON ÜCRETİ YOK

Yapılan duyuruda, TRY işlem çiftlerinde, kullanıcılar tarafından verilen ve piyasa yapıcı olarak gerçekleşen limit emirler için artık alım ve satım işlemlerinde komisyon ücreti alınmayacağı belirtildi.

Bu yeni uygulama sayesinde yatırımcılar, hedefledikleri fiyattan işlem yaparken aynı zamanda komisyon maliyetinden de muaf olacak. Böylece kullanıcılar, kripto varlık alım-satımlarında daha uygun koşullarla işlem gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.

HEDEF: BANKACILIKLA KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEK

Garanti BBVA Kripto tarafından yapılan açıklamada, bu kampanyanın temel amacının kripto para yatırımcılarına daha cazip bir işlem deneyimi sunmak olduğu vurgulandı. Özellikle Türk Lirası paritelerine özel bu avantajın, geleneksel bankacılık ile kripto teknolojisini bir araya getirerek sektörde farklılaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

