Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi

Yayınlanma:
Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye, 2024-2025 ihracat sezonunda 124 ülkeye 309 bin 64 ton fındık ihraç etti. Bu ihracattan 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir elde etti.

Tüm dünyada fındık denilince ilk akla gelen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği verilerine göre üreticilerin yüksek enflasyon ve giderlere rağmen binbir zorlukla ürettiği fındıklar, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 124 ülkeye ihraç edildi.

findik-ihracati.jpg

Bu sezon satılan 309 bin 64 ton fındıktan, toplam 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir elde edildi. En çok ihraç edilen ülkeler arasında ise 79 bin 723 ton fındık ile Almanya, 67 bin 840 ton fındık ile İtalya ve 16 bin 757 ton fındık ile Fransa yer aldı.

karadeniz-findigi.jpg

Satışlardan Almanya'dan 646 milyon 834 bin 455 dolar, İtalya'dan 570 milyon 996 bin 436 dolar, Fransa'dan ise 137 milyon 575 bin 156 dolar gelir elde edildi.

Polonya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Avusturya da ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

findik-karadeniz.jpg

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9'uncu ülke ise son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme yaşanan pazarlardan Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeye yapılan 8 bin 551 ton fındık ihracatından 79 milyon 430 bin 964 dolar kazanç sağlandı.

ihracat-findik.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

