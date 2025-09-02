Türkiye'de en çok satılan araba belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, Tesla, Türkiye’de satış sıralamasında ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tesla’nın satışları, yerli üretici Togg’u tam 7’ye katladı. Yerli otomobillerin toplam pazardaki payı ise bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ağustos ayında Türkiye otomobil pazarında en çok satış yapan beş marka şu şekilde sıralandı:

5- Volkswagen – 5.102 adet

4- Hyundai – 5.249 adet

3- Fiat – 5.951 adet

2- Tesla – 8.730 adet

1- Renault – 9.561 adet

Tesla, Togg’un satışlarını yedi kat aşarak yerli üreticiler karşısında büyük bir fark yarattı. Yerli markaların toplam satışlardaki oranı ise ağustos ayında yaklaşık %26,9’a gerileyerek bir önceki aya göre 4 puanlık düşüş yaşadı.

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 12,78 BÜYÜDÜ

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos 2025’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,78 büyüyerek 101.650 adede ulaştı.

Otomobil satışları: %18,7 artışla 82.215 adet

Hafif ticari araç satışları: %6,77 düşüşle 19.435 adet

Son 10 yılın ağustos ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında, toplam pazar %60, otomobil satışları %70,6, hafif ticari satışlar ise %26,8 oranında büyüdü.

C SEGMENTİ VE SUV GÖVDE TİPİ ZİRVEDE

Segment bazında bakıldığında, otomobil satışlarının %81,9'u A, B ve C segmentlerinde gerçekleşti. C segmenti, toplam 366.708 adetle %56 pay alarak en büyük payı oluşturdu.

Gövde tiplerine göre dağılım ise şu şekilde oldu:

SUV: 410.891 adet (%62,8)

Sedan: 144.878 adet (%22,1)

Hatchback: 92.716 adet (%14,2)

YAKIT TÜRÜNE GÖRE SATIŞLAR

2025 yılı itibarıyla otomobil pazarında farklı yakıt türlerinin payı da değişmeye devam ediyor:

Benzinli araçlar: 304.618 adet (%46,5)

Hibrit modeller: 172.366 adet (%26,3)

Elektrikli otomobiller: 120.857 adet (%18,5)

Dizel araçlar: 52.253 adet (%8)

Otogazlı araçlar: 4.319 adet (%0,7)

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA PATLAMA YAŞANDI

Elektrikli otomobil kategorisinde satışlar rekor düzeye ulaştı:

160 kW altı elektrikli araçlar: %106,6 artış göstererek pazardan %13,5 pay aldı.

160 kW üzeri elektrikli modeller: %285,9 gibi çarpıcı bir büyümeyle %5 pazar payına ulaştı.

Elektrikli araç pazarında görülen bu artış, Tesla'nın da Türkiye'deki başarısını destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.