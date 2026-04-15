Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!

Yayınlanma:
Kira artış oranında yüzde 78'lik artış ile Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. Finlandiya'da ise artış sadece yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Avrupa genelinde konut kiraları yükselirken Türkiye, konut piyasasındaki fahiş artışlarla kıtanın geri kalanından tamamen koptu. Euronews’ün paylaştığı 2025 verilerine göre Türkiye, yıllık %77,6'lık kira artışıyla listenin zirvesine oturdu.

Listenin ikinci sırasında yer alan Karadağ’da artış oranı sadece %18,5 olurken, Türkiye'deki artışın boyutu küresel bir barınma krizine işaret etti.

AVRUPA’DA 'GELİRİN BEŞTE BİRİ', TÜRKİYE’DE 'TAMAMI'

Avrupa Birliği genelinde konut harcamaları ortalama bir hanenin gelirinin yaklaşık beşte birini oluştururken, Türkiye’de asgari ücretli ve emekli için kiranın geliri aşması sıradan bir durum haline geldi.

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’deki bu astronomik yükselişin ana nedeninin yüksek enflasyon ve finansmana erişimdeki imkansızlıklar olduğunu belirtti. Kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle ev alamayan halk kiralık konuta yüklenince, arz-talep dengesi tamamen bozuldu.

AVRUPA ÜLKELERİYLE ARADAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerinde kiralar yıllık bazda yerinde sayarken, Türkiye’deki rakamlar akıl almaz seviyelere ulaştı:

Finlandiya: %1

Almanya: %2,1

Fransa: %2,3

İspanya: %2,4

Türkiye: %77,6

Hatta ekonomik krizden etkilenen Yunanistan'da artış %10, Bulgaristan'da ise %9,6 seviyesinde kaldı. Türkiye'deki artışın bu ülkelerden bile kat kat fazla olması, barınma krizinin Türkiye'ye özgü bir "yıkım" olduğunu kanıtlıyor.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI TERS TEPTİ

İktidarın Temmuz 2022’de getirdiği %25 kira artış sınırı, piyasadaki yangını söndürmek yerine daha da körükledi.

Uzmanlara göre bu kontrol mekanizması, ev sahiplerini yeni kiralamalarda çok daha yüksek bedeller istemeye iterek ortalama kiraları hızla yukarı çekti.

Kate Everett-Allen, kira kontrollerinin beklenmedik sonuçlar doğurduğunu ve piyasadaki kiralık konut arzını daha da baskıladığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

