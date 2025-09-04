Türk Lirası'nın reel değeri arttı

TCMB verilerine göre TL'nin reel değeri ağustosta yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 0,55 puan artış göstererek 69,84 seviyesine çıktı.

Yİ-ÜFE BAZLI ENDEKSTE YÜKSELİŞ

Aynı dönemde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi de artış kaydetti. Bir önceki aya göre 1,27 puan yükselen endeks, 93,43 seviyesinde gerçekleşti.

ARTIŞIN NEDENİ

TCMB açıklamasında, “REK endeksindeki artış, TÜFE’deki yükselişin nominal kurdaki artıştan daha yüksek olmasından kaynaklandı” denildi. TÜFE bazlı endekse etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları %1,55, Euro ise %0,89 oranında Türk lirası karşısında değer kazanırken, TÜFE aynı dönemde %2,04, Yi-ÜFE ise %2,48 oranında artış gösterdi.

KÜRESEL ETKİLER

Türkiye TÜFE’sindeki artış endeksin yukarı yönlü hareketine katkı sağlarken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeks üzerinde aşağı yönlü etki yarattı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

