Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:

Tüm mevsim lastikleri hakkında yaygın bir yanlış anlama: Bunları değiştirirken mutlaka uymanız gereken bir kural vardır.

Kolay bir yol varken neden işleri karmaşıklaştıralım ki? Arabalar için en iyi yaklaşım yaz ve kış lastikleri kullanmaktır ancak dört mevsim lastikleri basit bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Bunun birkaç nedeni var: Örneğin, ikinci bir lastik takımı için para biriktirilir, kullanılmayan lastikler depolanmaz ve dolayısıyla artık değiştirilmez, ya da en azından varsayım böyle. Ancak yaygın bir yanılgı tam da burada yatıyor.

Dört mevsim lastikleri bakım gerektirmez... Takıldıktan sonra yıllarca daha fazla bakıma gerek olmadığını düşünenler daha kötü yol tutuşu, gereksiz aşınma ve yıpranma ve hatta kendi güvenlikleri riskine girerler. Bunu kesinlikle aklınızda bulundurmalısınız:

Dört mevsim lastikleri resmi olarak kış lastiğidir; M+S işaretinin yanı sıra kar tanesi sembolünü de taşımaları gerekir.

Dört mevsim lastikleri, lastik değiştirmek için yılda iki kez randevu alma zorunluluğundan sizi kurtarır. Ancak, bu zahmet yaz ve kış lastiklerinin geleneksel kullanımına göre daha az olsa da, sorunu tamamen göz ardı edemezsiniz.

Uygun bakım, mevsim lastikleri kadar dört mevsim lastikleri için de önemlidir. Ayrıca, dört mevsim lastiklerinin düzenli olarak rotasyona tabi tutulması gerekir . Bunun nedeni: lastikler farklı hızlarda aşınır . Bu nedenle, eşit aşınma sağlamak için dört mevsim lastiklerinizi akslar arasında düzenli olarak rotasyona tabi tutmalısınız .

Dört mevsim lastikleri yıl boyunca araçta kalır ve bu nedenle aksa bağlı olarak çok farklı şekilde aşınır. Ön lastikler frenleme ve direksiyon sırasında daha fazla zorlanmaya maruz kalırken, arka lastikler genellikle daha eşit şekilde aşınır.

Dört mevsim lastikleri her zaman aynı pozisyonda takılırsa, düzensiz aşınma meydana gelir, bu da sürüş performansını kötüleştirir ve lastiklerin daha hızlı eskimesine neden olur.

TÜM MEVSİM LASTİKLERİNİ DEĞİŞTİRME ÖNERİSİ

Peki, dört mevsim lastikleri kullanırken hangi kurallara uymalısınız? Uzmanlar şu önerileri sunuyor :

Lastiklerin yaklaşık her 10.000 ila 15.000 kilometrede bir (örneğin yılda bir) döndürülmesi gerekir.

Sadece aşınmış ön lastikler değiştirilecekse, yeni lastikler arka aksa takılmalı; arka lastikler öne alınmalıdır.

Doğru lastik basıncını sağlayın (aylık kontrol edin)

Diş derinliğini düzenli olarak kontrol edin.

Ancak dört mevsim lastiklerinin tamamen bakım gerektirmediğini düşünenler yanılıyor. Düzenli rotasyon , güvenliği, yol tutuşunu ve lastik ömrünü korumak için en önemli adımdır .