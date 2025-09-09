Tüm köprü ve otoyollarda geçiş ücretini yarıya düşürecek formülü açıkladı

Mülkiyeti devlette olan 2 köprü ve 9 otoyolun kiraya verileceği haberleri sonrası uzman isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklarken birçok ekonomist bu tahminleri gerçekçi bulmuyordu. Ekonomide göstergeler pek iyi değilken konulan bu hedef haliyle gerçekçi bulunmuyor. Köprü ve otoyolların özelleştirileceği haberleri ise ekonomi yönetiminin kasayı doldurmaya kararlı olduğu ve hedefi bu yollarla tutturacağı yorumlarına neden oldu.

Kara Yolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği (KTYG) Genel Başkan Vekili, Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı hükümetin iki köprünün işletme hakkını satmasına ilişkin yazısında bu köprü ve yolların kamuya ücretsiz kullandırılabileceğini söyledi.

Dr. Suat Sarı, hükümetin iki önemli köprü ve dokuz otoyolun işletme hakkını satışa çıkarmayı değerlendirmesi üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

İŞLETME HAKKI SATIŞI GÜNDEMDE

Bloomberg’in 8 Eylül 2025 tarihli haberine göre hükümet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve toplam dokuz otoyolun işletme haklarını devretmeyi planlıyor. Dr. Suat Sarı, mevcut geçiş ücretlerinin ne vatandaş gelirine ne de dünya standartlarına uygun olduğunu vurguladı.

TOPLUMDAN TEPKİ GELMEDİKÇE YÜKSEK ÜCRETLER ÖDEMEYE DEVAM

Toplumdan yeterli bir tepki gelmediği sürece, bu yüksek geçiş ücretlerinin en az 15-20 yıl daha sürmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Sarı, bu süreçlerin dünyadaki örneklerle kıyaslandığında kamu yararına işlemediğini söyledi.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR: SÜRE BİTİNCE KAMUYA GEÇİYOR

Birçok ülkede, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen köprü ve otoyolların işletme süreleri sona erdiğinde bu yapılar kamuya devrediliyor ve geçiş ücretleri ya düşürülüyor ya da tamamen kaldırılıyor.

Sarı'nın verdiği örneklere bakıldığında Fransa’da, özel konsorsiyumların işlettiği birçok otoyol, süre sonunda devlete geçiyor. İtalya’da, Autostrade per l’Italia'nın işlettiği yollar süresi bitince kamuya devredildi. Portekiz’de, bazı otoyollar işletme süresi sonunda kamulaştırıldı ve kimi yollar ücretsiz hale getirildi. İspanya’da, AP-7 otoyolu (Barselona–Alicante hattı) kamuya devredildi ve ücretsiz kullanılmaya başlandı.

KAMU KURUMLARI DA İŞLETEBİLİR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Sarı, bu kurumun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere, YİD modeliyle yapılan tüm köprü ve otoyolları rahatlıkla işletebileceğini söyledi.

Eğer hükümet bu projelerin işletme hakkını özel sektöre devretmekte kararlıysa, ihalenin uluslararası ölçekte ve tüm köprü-otoyol işletmecilerine açık şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Sarı, bu sayede geçiş ücretlerinin en az %50 oranında düşeceğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

