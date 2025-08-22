Tüketici uygun faizi bekliyor: İşte en düşük konut, taşıt, ihtiyaç kredisi!

Tüketici uygun faizi bekliyor: İşte en düşük konut, taşıt, ihtiyaç kredisi!
Yayınlanma:
BDDK verilerine göre konut kredisi hacminde artış yaşansa da ihtiyaç ve araç kredisinde düşüş yaşandı. İhtiyaç sahipleri daha uygun kredileri bekliyor. Peki bankalar bu arada hangi kredi seçeneklerini sunuyor? İşte en uygun konut, araç ve ihtiyaç kredisi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 15 Ağustos’la biten haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 8 milyar TL düşüşle, 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL seviyesine geriledi. Konut kredisi hacmi artış gösterirken; ihtiyaç ve taşıt kredilerinde azalış yaşanması, tüketicilerin “daha düşük faizi” beklediği tahmin ediliyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Tüketici kredileri arasında yer alan konut kredilerinde ise geçen hafta 2,6 milyar liralık artış yaşandı ve toplam konut kredisi hacmi 601 milyar 201 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle sıralandı:

* Ziraat Bankası: %2,69
* Kuveyt Türk: %2,77
* Halkbank: %2,79
* Vakıf Katılım: %2,79
* TEB: %2,85

1 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Konut kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL'lik kredi için geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL
-Kredi oranı: %2,69
-Kredi vadesi: 120 ay
-Aylık taksit: 28 bin 60 TL
-Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ

Taşıt kredisinde geçen hafta yaklaşık 1,4 milyar liralık gerileme yaşandı ve toplam taşıt kredisi hacmi 54 milyar 368 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca 2 yıl vadede sunulan en ucuz taşıt kredileri şu şekilde:

* Kuveyt Türk: %2,98
* Albaraka: %2,99
* Vakıf Katılım: %3,15
* Garanti BBVA: %3,29
* Akbank: %3,45

300 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİNİN ÖDEMESİ

Taşıt kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 300 bin TL'lik taşıt kredisinin 2 yıl vadeli geri ödeme tablosu şu şekilde:

Kredi tutarı: 300 bin TL
Kredi vadesi: 24 ay
Faiz oranı: %2,98
Aylık Taksit: 19 bin 423 TL
Toplam geri ödeme: 467 bin 877 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ HANGİ BANKADA?

İhtiyaç kredisi hacminde 9 milyar liraya yakın düşüş yaşandı ve toplam ihtiyaç kredisi hacmi, 1 trilyon 790 milyar 341 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca 1 yıl vadede sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şu şekilde:

* TEB: %3,39
* On Dijital: %3,39
* Alternatif Bank: %3,39
* ING: %3,59
* QNB: %3,59

125 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaç kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 1 yıl vadeli geri ödemesi şu şekilde:

Kredi tutarı: 125 bin TL
Kredi vadesi: 12 ay
Kredi oranı: %3,39
Aylık Taksit: 13 bin 635 TL
Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Ekonomi
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak