Tüketici uygun faizi bekliyor: İşte en düşük konut, taşıt, ihtiyaç kredisi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 15 Ağustos’la biten haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 8 milyar TL düşüşle, 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL seviyesine geriledi. Konut kredisi hacmi artış gösterirken; ihtiyaç ve taşıt kredilerinde azalış yaşanması, tüketicilerin “daha düşük faizi” beklediği tahmin ediliyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Tüketici kredileri arasında yer alan konut kredilerinde ise geçen hafta 2,6 milyar liralık artış yaşandı ve toplam konut kredisi hacmi 601 milyar 201 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle sıralandı:

* Ziraat Bankası: %2,69

* Kuveyt Türk: %2,77

* Halkbank: %2,79

* Vakıf Katılım: %2,79

* TEB: %2,85

1 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Konut kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL'lik kredi için geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi oranı: %2,69

-Kredi vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ

Taşıt kredisinde geçen hafta yaklaşık 1,4 milyar liralık gerileme yaşandı ve toplam taşıt kredisi hacmi 54 milyar 368 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca 2 yıl vadede sunulan en ucuz taşıt kredileri şu şekilde:

* Kuveyt Türk: %2,98

* Albaraka: %2,99

* Vakıf Katılım: %3,15

* Garanti BBVA: %3,29

* Akbank: %3,45

300 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİNİN ÖDEMESİ

Taşıt kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 300 bin TL'lik taşıt kredisinin 2 yıl vadeli geri ödeme tablosu şu şekilde:

Kredi tutarı: 300 bin TL

Kredi vadesi: 24 ay

Faiz oranı: %2,98

Aylık Taksit: 19 bin 423 TL

Toplam geri ödeme: 467 bin 877 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ HANGİ BANKADA?

İhtiyaç kredisi hacminde 9 milyar liraya yakın düşüş yaşandı ve toplam ihtiyaç kredisi hacmi, 1 trilyon 790 milyar 341 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca 1 yıl vadede sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şu şekilde:

* TEB: %3,39

* On Dijital: %3,39

* Alternatif Bank: %3,39

* ING: %3,59

* QNB: %3,59

125 BİN LİRANIN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaç kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 1 yıl vadeli geri ödemesi şu şekilde:

Kredi tutarı: 125 bin TL

Kredi vadesi: 12 ay

Kredi oranı: %3,39

Aylık Taksit: 13 bin 635 TL

Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL