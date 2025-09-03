TÜİK enflasyonu açıkladı JPMorgan tahminini değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin tahminlerin üzerine çıkması, küresel yatırım bankası JPMorgan’ın faiz indirimi beklentilerinde güncellemeye gitmesine neden oldu. Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 300 baz puanlık indirim beklentisini 200 baz puana çekti.

AĞUSTOS ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

JPMorgan'ın yüzde 1,8'lik ve piyasanın yüzde 1,75'lik tahminlerine karşın, ağustos ayında manşet enflasyon yüzde 2,04 oranında yükseldi. Bu artış, TCMB’nin sıkı para politikası duruşunun devam etmesine dair beklentileri de şekillendirdi.

JPMORGAN: EYLÜLDE 200 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR

JPMorgan, Türkiye’de enflasyonda yapışkanlık devam ettiği için TCMB'nin faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacağını ifade etti. Bu kapsamda, 11 Eylül tarihli PPK toplantısında 200 baz puanlık bir indirim yapılacağı öngörüsünde bulundu. Önceki tahmin, 300 baz puan şeklindeydi.

POLİTİKA FAİZİNDE YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 37

Kurum, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yapılacak PPK toplantılarında her biri 200 baz puanlık olmak üzere üç kez indirim öngörüyor. Bu senaryoya göre, 2025 yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 37 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Daha önceki tahmin ise yüzde 36 düzeyindeydi.

2025 ENFLASYON TAHMİNİ SABİT KALDI

JPMorgan, 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesinde koruduğunu belirtirken, yukarı yönlü risklerin arttığını vurguladı. Banka, TCMB'nin yılın son çeyreğinde reel kurda değerlenmeyi teşvik edici adımlar atabileceğini de raporunda dile getirdi.