Trump'tan ticaret savaşı başlatacak çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelere gönderdiği mektupta, Çin'e yönelik yüksek oranlı geçici gümrük vergileri uygulanması ve Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar devreye alınması yönünde çağrıda bulundu. Trump, bu adımların Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için kritik öneme sahip olduğunu savundu.

ÇİN’E YÜZDE 50-100 ARASI GÜMRÜK TARİFESİ ÖNERİSİ

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, NATO ülkelerine Çin’e yüzde 50 ila 100 arasında değişen geçici gümrük vergileri getirme çağrısında bulundu. Bu vergilerin savaşın sona ermesine kadar yürürlükte kalmasını öneren Trump, savaşın bitmesi durumunda tarifelerin kaldırılabileceğini belirtti.

Çin’in, Rusya üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu ileri süren Trump, bu gümrük vergilerinin, Pekin yönetiminin Moskova üzerindeki etkisini zayıflatacağını ifade etti.

“NATO BENİM DEDİĞİMİ YAPARSA SAVAŞ BİTER”

Trump, mektubunda savaşın binlerce insanın hayatına mal olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer NATO benim dediğimi yaparsa, savaş hemen sona erer. Aksi durumda, Amerika Birleşik Devletleri sadece zamanını, enerjisini ve finansal kaynaklarını boşa harcıyor demektir.”

RUSYA’YA KARŞI SERT YAPTIRIM ÇAĞRISI

Donald Trump, NATO ülkelerine Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu. Özellikle Rus petrolü alımlarının bazı NATO ülkelerinde "şok edici" düzeyde olduğunu belirten Trump, bu durumun kolektif müzakere gücünü zayıflattığını vurguladı.

Trump, NATO ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesi durumunda, ABD’nin de Rusya’ya karşı güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

ENERJİ BAĞIMLILIĞINA ELEŞTİRİ

Trump, bazı NATO ülkelerinin hâlâ Rusya'dan enerji ithalatına devam etmesini eleştirerek, bu durumun ittifakın Rusya karşısındaki pazarlık gücünü büyük oranda düşürdüğünü belirtti. Tüm NATO üyelerine, Rus enerji kaynaklarından uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu.