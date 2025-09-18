Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı

Canalys analistleri, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD PC pazarında genel bir durgunluk öngörüyor. Satışlar, yıllık bazda %1,4 düşüşle 18,6 milyon adede geriledi.

Tedarikçiler, ithalat vergilerinin etkisinden korkarak daha fazla stok yapmaya başladı ve bilgisayarları satmaları biraz zaman alacak. Windows 11'e geçiş bile bu yıl ABD'deki bilgisayar satışlarını yalnızca %3 artıracak.

Canalys, ABD pazarındaki PC sevkiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık aynı oranda artmasını bekliyor. Yapay zeka patlaması olarak adlandırılan patlamanın tetiklediği patlayıcı bir büyüme pek olası görünmüyor.

ABD'deki iş bilgisayarı pazarı, Windows 10 desteğinin 14 Ekim'de sona ermesi nedeniyle ikinci çeyrekte tahmin edilebileceği gibi %4 büyüdü, ancak bu büyüme tüketici segmentindeki düşüşü yalnızca kısmen telafi edebildi.

Analistlere göre, ABD'deki iş bilgisayarı pazarında yapay zekâ platformlarının kullanımı son iki yılda iki kattan fazla arttı ve sadece bu yıl yüzde 50 büyüdü.

Caalys'e göre tüketici segmentinde, ekonomik zorlukların yılın geri kalanında ABD'de kişisel bilgisayarlara olan talebi azaltması muhtemel.

Esas itibarıyla iş PC segmenti yıllık bazda %8,3 büyürken, tüketici segmentinde %3,9'luk bir düşüş yaşandı.

Dikkat çekici bir şekilde, ABD'de kamu müşterileri bu yıl geçen yıla göre %9,9 daha fazla kişisel bilgisayar satın alacak. Eğitim sektörü ise bu yıl satın alımlarını yalnızca %0,3 artıracak ve gelecek yıl %1,9 düşüş yaşayacak.

Tüm müşteri kategorileri bir araya getirildiğinde bu yıl 71,04 milyon masaüstü ve dizüstü bilgisayar satın alınacak, bu rakam geçen yıla göre %2,6 artış gösteriyor.

Gelecek yıl büyüme yüzde 3,5'e ulaşacak ancak 2027 yılı sonunda satışların yüzde 3,7 gerileyerek 70,793 milyon adet PC ve dizüstü bilgisayara düşmesi bekleniyor.

Ekonomik belirsizlik göz önüne alındığında, Amerikalı tüketiciler bu yıl mevcut bilgisayarlarını tutmayı ve performansta önemli bir düşüş veya arıza nedeniyle değiştirilmesi gerekene kadar beklemeyi tercih edecekler.

İş bilgisayarı alıcıları, yerel olarak hızlandırılmış yapay zekaya sahip modellere ödenen fiyat farkının pratikte haklı olmadığına hâlâ inanıyor.