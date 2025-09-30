Trump düğmeye bastı! İthalat vergileri artıyor

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 50'ye yükseltilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Beyaz Saray'dan aktarılan bilgiye göre, ABD Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucu ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği belirlendi.

KERESTE İTHALATINA YÜZDE 10

Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilmesi kararı alındı.

Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.

YÜZDE 25'TEN YÜZDE 50'YE

Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 50'ye yükseltilecek.

Belirlenen tarife oranları 14 Ekim itibarıyla geçerli olacak.

ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya’dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

