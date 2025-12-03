TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam

Ekonomi politikalarının da sıkılaştırılmasıyla dar gelirli yurttaşların geçim sıkıntısı devam ederken iktidar bunun çözümünü, sadece 'üst düzey' olan memurlara zam yapmakta buldu.

Meclis'te kabul edilen bütçe teklifine göre TRT, YÖK, Diyanet İşleri gibi kurumların başındaki isimler de bu ek zamdan yararlanacak.

TBMM'DE GECE YARISI KABUL EDİLDİ

2026 yılı Bütçe Kanun teklifine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gece yarısı eklenen bir maddeyle, devlette daire başkanı ve üzerinde makamı olan yöneticilere 10 bin ile 65 bin lira arasında ek zam yapılması öngörülüyor.

ZAM ALANLAR: TRT MÜDÜRÜ, YÖK BAŞKANI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI...

Bu düzenlemeden TRT Genel Müdürü, YÖK Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, yüksek yargı mensupları, tüm genel müdür ve başkanlar ile yardımcıları yararlanacak. Vali, kaymakam gibi mülki idare amirleri de ek ödemeden pay alacak.

Sadece üst düzey yöneticilere yapılan zam, 'uzman, denetçi, müfettiş gibi teknik personel' ismi öne çıkarılarak gizlenmeye çalışıldı. Bu personele sadece 27 bin lira zam verilirken, üst düzey yöneticilerin zammının 65 bin liraya çıktığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI GENEL SEKRETERİ'NE DE ZAM

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri'ne 48 bin lira ilave zam yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı'nın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görevli personeli de bu ek ödemeden faydalanacak.

YÖNETİCİ ZAMMI VERGİDEN DE MUAF

Söz konusu ek ödemelerden vergi veya herhangi bir kesinti yapılmayacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na bu ödemenin miktar ve usulünü tespit etme yetkisi verildi.

YENİ YILDA ALACAKLARI ARTIŞTAN HARİÇ

Bahsi geçen isimlerin maaşlarına, yeni yılda ayrıca yüzde 20 civarında toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammı daha yapılacak. Teklif, TBMM Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yasalaşacak.