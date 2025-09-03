'Triger kayışı fiyatı arttı' dedi okul servislerine yüzde 50 zam istedi!

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, araç masraflarının arttığını bu nedenden dolayı okul servis ücretlerine zam yapılmasını istedi.

NTV'de yer alan habere göre en son artışın 2025 Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatan Sinar, aradan geçen yaklaşık dokuz ayda maliyetlerin ciddi şekilde arttığını belirtti.

"TRİGER KAYIŞI, MOTOR YAĞI, LASTİK, KASKO, SİGORTA..."

Günhan Sinar, yüzde 50 oranındaki zam taleplerinin kabul edilmesi durumunda en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 liraya yükseleceğini ifade ederek, “Geçen seneden bu yana triger kayışı, motor yağı, lastik, kasko, sigorta… Hepsi zamlandı. Tamir, bakım ve işçilik ücretleri de yüzde 40’ın üzerinde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Servis araçlarının kapasitesi üzerinden hesaplama yapan Sinar, “Servis araçları 16+1 kişi ama öğrenci sayısı en fazla 15. Zam teklifimiz kabul edilse, en düşük dilim 4 bin lira olacak. 15 öğrenciyle maksimum 60 bin lira gelir elde edilecek. Bu parayla meslektaşlarımız hem araç masraflarını hem sigortasını karşılamak hem de evini geçindirmek zorunda" açıklamasında bulundu.

EN YAKIN DİLİM 3 BİN 800 TL OLACAK

Sinar, artışın fazla olarak algılanmaması gerektiğini belirtirken de, "Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak" ifadelerini kullandı.