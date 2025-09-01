Trans Altay'ı resmen duyurdular

Yayınlanma:
Altay bölgesinin potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalara başlayan Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan, aralarındaki diyalog süreci Trans Altay'ı resmen duyurdular. Sürece destek veren Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında konuştu.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya, Çin ve Moğolistan ile başlatmaya hazırlandıkları "Trans Altay Diyaloğu" hakkında konuştu.

Tokayev sürece verdikleri desteği açıklarken Altay bölgesinin potansiyelini ortaya çıkaracak proje için "umut verici" dedi.

TRANS ALTAY'I RESMEN DUYURDULAR

Tokayev, ŞİÖ'nün eşit çok kutuplu dünya düzeni, güvenlik ve istikrar, devletlerin içişlerine karışmama ve egemen kalkınma haklarının tanınması, adil uluslararası ticaret ve karşılıklı yarar sağlayan yatırım işbirliği gibi temel hedefler doğrultusunda kurulduğunu hatırlattı.

trans-altayi-resmen-duyurdular-4.jpg

Kazakistan'ın örgütün temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığına dikkati çeken Tokayev, örgüt çerçevesinde terörizm, ayrılıkçılık ve dini aşırılık olmak üzere “üç kötülükle” mücadelede ortak çaba göstermenin önemini vurguladı.

trans-altayi-resmen-duyurdular-3.jpg

Tokayev, ayrıca Kazakistan’ın örgüte üye ülkelerle ticaret hacminin 70 milyar dolara yaklaştığına işaret ederek bu bağlamda ŞİÖ Kalkınma Bankasının kurulmasını desteklediklerini ve projenin hayata geçirilmesinde yer almaya hazır olduklarını ifade etti.

trans-altayi-resmen-duyurdular-2.jpg

Bunun yanı sıra Tokayev, Kazakistan, Rusya, Çin ve Moğolistan arasında Avrasya’nın toprak, nüfus ve ekonomik güç bakımından eşsiz bir potansiyele sahip Altay bölgesini etkinleştirmeyi amaçlayan "Trans Altay Diyaloğu'nun" kurulmasına yönelik girişimin umut verici olduğunu ve desteklediklerini bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

