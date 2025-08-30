Trabzon Rize'den erken davrandı: Zam da zam

Tarbzon'da ekmek fiyatına zam geldi. Rize'de yakın zamanda ekmek fiyatına zam yapılması planlanıyor.

TRABZON'DA EKMEĞE ZAM

Trabzon Esnaf ve Sanatkarla Odalar Birliği, Fırıncılar Odası'nın ekmek fiyatına yüzde 20 oranında zam yapılması talebili onayladı. Verilen karara göre Trabzon'da 12 buçuk liraya satılan 200 gramlık ekmek, 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren 15 TL'den satılmaya başlanacak. 25 TL'ye satılan 400 gramlık ekmepin fiyatı ise 30 lira oldu.

Trabzon’da ekmeğin yeni fiyatları şöyle:

200 gr : 15 TL

400 gr: 30 TL

600 gr: 45 TL

800 gr: 60 TL

1000 gr: 75 TL

1200 gr: 90 TL

1400 gr: 105 TL

1600 gr: 120 TL

1800 gr: 135 TL

2000 gr: 150 TL

Çiçek ekmek 200 gr: 20 TL

Kepek ekmek 200 gr: 15 TL

Tava ekmeği 200 gr: 15 TL

Mısır ekmeği 500 gr: 45 TL

Tam buğday ekmeği 200 gr: 15 TL

Yumurtalı susamlı pide 500 gr: 50 TL

Yumurtasız susamsız pide 500 gr: 45 TL

RİZE'DE DE ZAM GELECEK

Rize'de de ekmeğe zam yapılması planlanıyor. Gelecek günlerde açıklanması beklenen zama göre 240 gramı 15 TL olan ekmek, 270 grama çıkartılarak 20 liradan satılmaya başlanacak.