Toyota'nın CEO'su büyük bir değişiklik duyurdu: Dizelin yerini hidrojen alacak!

Hanley şöyle diyor:

– Dizel önümüzdeki on yılda ortadan kalkmayacak ancak ondan sonra hidrojenin dizelin yerini alacağını düşünüyorum. Sonuç olarak, dizelin geleceğin yakıtı olacağını hayal edemiyorum...

Hanley, insanların şu anda hidrojene karşı ilgisiz olduğunu kabul etse de, başkan yardımcısı bu teknolojinin sonunda dizel motorların yerini alabileceğine inanıyor. Hanley, Avustralya'nın hidrojen yakıt ikmal altyapısının önemli ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini ancak doğru yatırımla teknolojinin benimsenmesinin hız kazanabileceğini söylüyor.

Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye 1990'larda başladı ve hidrojenin tarihi 200 yıldan daha eskiye, 1807 tarihli de Rivaz motoruna kadar uzanıyor. Bu motor, benzinle değil, hidrojen ve oksijen karışımıyla çalışan içten yanmalı bir motordu. BMW, bu ayın başlarında, şirketin 2028'de seri üretime geçirmeyi planladığı yeni nesil yakıt hücresi sistemini tanıttı. Sistemin hangi modele güç vereceği henüz belli değil. BMW daha önce bu teknolojiyi denemek için X5 crossover modelini kullanmıştı. Stellantis ise tam tersi bir görüşe sahip ve hidrojenle çalışan araç geliştirmenin grubun mali kaynaklarına çok fazla yük bindireceğini tahmin ettiği için teknolojiye yatırım yapmayı bıraktı. Şimdilik.