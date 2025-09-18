Toyota'nın CEO'su büyük bir değişiklik duyurdu: Dizelin yerini hidrojen alacak!

Toyota'nın CEO'su büyük bir değişiklik duyurdu: Dizelin yerini hidrojen alacak!
Yayınlanma:
Toyota Avustralya Satış, Pazarlama ve Franchise Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Hanley, Avustralya Otomobil Uzmanı'na verdiği röportajda, hidrojenli güç aktarma organlarının önümüzdeki birkaç on yıl içinde dizelin yerini alabileceğini öne sürdü.

Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesine 1990'lı yıllarda başladı.

Hanley şöyle diyor:

Dizel önümüzdeki on yılda ortadan kalkmayacak ancak ondan sonra hidrojenin dizelin yerini alacağını düşünüyorum. Sonuç olarak, dizelin geleceğin yakıtı olacağını hayal edemiyorum...

1667c9da87.webp

Hanley, insanların şu anda hidrojene karşı ilgisiz olduğunu kabul etse de, başkan yardımcısı bu teknolojinin sonunda dizel motorların yerini alabileceğine inanıyor. Hanley, Avustralya'nın hidrojen yakıt ikmal altyapısının önemli ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini ancak doğru yatırımla teknolojinin benimsenmesinin hız kazanabileceğini söylüyor.

toyotadan-hidrojenli-arac-hamlesi-1653209981-973.webp

Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçlar geliştirmeye 1990'larda başladı ve hidrojenin tarihi 200 yıldan daha eskiye, 1807 tarihli de Rivaz motoruna kadar uzanıyor. Bu motor, benzinle değil, hidrojen ve oksijen karışımıyla çalışan içten yanmalı bir motordu. BMW, bu ayın başlarında, şirketin 2028'de seri üretime geçirmeyi planladığı yeni nesil yakıt hücresi sistemini tanıttı. Sistemin hangi modele güç vereceği henüz belli değil. BMW daha önce bu teknolojiyi denemek için X5 crossover modelini kullanmıştı. Stellantis ise tam tersi bir görüşe sahip ve hidrojenle çalışan araç geliştirmenin grubun mali kaynaklarına çok fazla yük bindireceğini tahmin ettiği için teknolojiye yatırım yapmayı bıraktı. Şimdilik.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Ekonomi
Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti
Faiz kararları sonrası Avrupalı yatırımcılar yükselişe geçti
ABD ve Birleşik Krallık’tan stratejik ortaklık kararı
ABD ve Birleşik Krallık’tan stratejik ortaklık kararı