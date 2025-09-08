Togg'un yeni modeli için ön sipariş tarihi belli oldu

Almanya'nın Münih kentinde 9-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı (IAA Mobility) öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Misafirlerine yarın kapılarını açacak fuar öncesinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un mevcut modeli T10X ve yeni sedan modeli T10F, gazetecilere tanıtıldı.

ALMANYA PAZARINA GİRDİ

TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.

ÖN SİPARİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Togg'un yeni modeli T10F 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak. T10F ile T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacak.

T10F'in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de üretilen birçok aracın aslında yıllardır Avrupa yollarında olduğunu hatırlatarak, "Şimdi ise kendi markamızla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Togg'un mevcut modeli T10X'un yanı sıra yeni sedan modeli T10F'un Almanya pazarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

4 FARKLI VERSİYON, 3 DONANIM SEÇENEĞİ

T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) seçenekleri bulunacak.

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonlarına sahip olacak araç, 350 kilometreye ve 623 kilometreye varan menziller sunacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

T10F'te uzaktan güncellemelerle kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri yer alıyor. T10F 7 adet hava yastığına sahip.

Model, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma ikazı, V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor. T10F, hızlı şarjla 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

İKİ YENİ RENK SEÇENEĞİ

Togg, T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin"i de birer video ile tanıttı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor.