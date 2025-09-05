TL karşısında coştular! Haftanın son gününde euro ralli yaptı!

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı. Ancak TL karşısında haftanın son gününde yüzde 0,23'lük bir artış kaydetti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,5'e doğru hareketlendi.

İşte haftanın son gününde saat 16:00 itibari ile döviz kuru:

ABD Doları % 0,23

ALIŞ(TL) 41,2505

SATIŞ(TL) 41,2521

Euro % 0,80

ALIŞ(TL) 48,4510

SATIŞ(TL) 48,4603

İngiliz Sterlini % 0,69

ALIŞ(TL) 55,8181

SATIŞ(TL) 55,8252