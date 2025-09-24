Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?

Tesla, yolcuları riske attığı gerekçesiyle uzun süredir uyguladığı ve yoğun eleştirilere maruz kalan uygulamadan vazgeçmeye hazırlanıyor.

Tesla , otomotiv sektörüne önemli yenilikler getiren şirketlerden biri olup, ismi doğrudan yeni teknolojilerin kurulması ve öncü trendlerin pazara sunulmasıyla bağlantılıdır .

tesla-2-1.jpg

Sonuçta, çoğu Batılı otomobil üreticisi için elektrik motorunun hâlâ uzak ve belirsiz bir ihtimal olduğu bir dönemde, elektrikli mobiliteye ciddi yatırım yapan ilk şirketlerden biriydi . Aynı zamanda, Tesla son yıllarda, şimdiye kadar sonuçları karışık olarak nitelendirilebilecek bir alan olan otonom sürüşe de odaklandı.

Tesla'nın otomotiv sektöründeki gelişimini yakından takip edenlerin bildiği gibi, şirketin iddialı hamlelerinin beklendiği gibi sonuç vermediği birçok durum vardır. Bunlardan biri de yıllardır yoğun eleştirilere maruz kalan kapı açma mekanizmasıdır .

ABD'nin yol güvenliğini artırmakla görevli federal kurumu NHTSA , konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Çalışma, sürücü ve kullanıcılardan gelen çok sayıda bildirim üzerine başlatıldı. Bu bildirimlere göre, sistem sık sık arızalanıyor, kapıları güvenilir bir şekilde açamıyor ve yolcular araç içinde "sıkışıp kalıyor".

tesla-3.jpg

Ayrıca, özellikle arka kapılarda manuel serbest bırakma mekanizmasını bulmak zor olabilir, çünkü tam yeri modele ve üretim yılına bağlı olarak değişir.

NHTSA'nın soruşturması şu anda 2021 Model Y'ye odaklanmış durumda. Bu versiyondaki mandalın düzgün çalışmadığı ve bunun sonucunda çocukların yardım almadan araçtan çıkamadığı ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığı yönündeki raporların ardından soruşturma başlatıldı.

Aslında sorunlar sadece teorik değil, aynı zamanda oldukça pratik ve tehlikeli. Bloomberg gibi uluslararası medya raporları, çarpışma sonrası kapıların açılamaması nedeniyle yaralanma ve hatta ölüm vakalarının yaşandığını belgeliyor.

Tipik bir örnek Almanya'da yaşandı . Swert'te meydana gelen trafik kazasında, bir Tesla aracının alev alması ve kapılarının açılmaması sonucu ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti.

xeirolabes-1.jpg

Bu bağlamda ve giderek artan dış baskılarla birlikte Tesla, bir sonraki modellerinde farklı bir taktik izlemeye karar vererek, teknoloji ve elektronik sistemleri geleneksel, analog çözümlerle birleştirerek ciddi bir kaza anında kapıların kilitlenme riskini azaltmayı hedefliyor .

Bu sayede yolcular farklı kollar veya düğmeler aramak zorunda kalmayacak, duruma göre elektronik veya mekanik olarak çalışan tek bir kontrol noktasına sahip olacaklar.

Bu karar , otomotiv endüstrisindeki daha geniş bir eğilimle de bağlantılı. Örneğin Çin'de ilgili bakanlık, elektronik ve geleneksel emniyet kollarını birleştiren çözümlere öncelik vererek elektrikli katlanır kapıların kullanımdan kaldırılacağını duyurdu .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

