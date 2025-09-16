Tek rakibi yine Türk Hava Yolları

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu SKYTRAX, 2025 Dünya Havayolları ödülleri kapsamında en iyiler listesini açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın Fransa, İsviçre, İngiltere ve Almanya'nın önündeki yeri belli oldu.

TEK RAKİBİ YİNE TÜRK HAVA YOLLARI

2025 Dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin yarıştığı SKYTRAX Dünya Havayolları (World Airline Awards) ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı.

Bu yıl Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi kategorisinde Fransız havayolu şirketi Air France, İngiliz British Airways ve Alman Lufthansa'yı geride bırakan Türk Hava Yolları, listenin birinci sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.