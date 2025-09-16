Tek rakibi yine Türk Hava Yolları

Tek rakibi yine Türk Hava Yolları
Yayınlanma:
SKYTRAX'ın 2025 Dünya Havayolları ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı. Türk Hava Yolları'nın tek rakibi yine Türk Hava Yolları oldu.

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu SKYTRAX, 2025 Dünya Havayolları ödülleri kapsamında en iyiler listesini açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın Fransa, İsviçre, İngiltere ve Almanya'nın önündeki yeri belli oldu.

TEK RAKİBİ YİNE TÜRK HAVA YOLLARI

2025 Dünyanın en önemli havayolu şirketlerinin yarıştığı SKYTRAX Dünya Havayolları (World Airline Awards) ödülleri kapsamında hazırlanan 'En İyi Havayolu Şirketleri' listesi yayımlandı.

Bu yıl Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi kategorisinde Fransız havayolu şirketi Air France, İngiliz British Airways ve Alman Lufthansa'yı geride bırakan Türk Hava Yolları, listenin birinci sırasında yer aldı.

tek-rakibi-yine-turk-hava-yollari.jpg

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir Maşallahınızı alırız. Biz Avrupa Şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları" paylaşımında bulundu.

tek-rakibi-yine-turk-hava-yollari-2.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Ekonomi
Inverstco hisselerine operasyon şoku! Çakıldı
Inverstco hisselerine operasyon şoku! Çakıldı
1 kilo parasına kasayla aldılar: Çeşit çeşit satıldı
1 kilo parasına kasayla aldılar: Çeşit çeşit satıldı
Ukrayna'yı Türk şirketleri yeniden inşa edecek
Ukrayna'yı Türk şirketleri yeniden inşa edecek