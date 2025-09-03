TCMB Başkanı Karahan'dan faiz açıklaması: Enflasyon belirleyici

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne göre şekillendirildiğini belirterek, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, faiz oranlarına yönelik alınan kararların tamamen enflasyon beklentileri ve temel eğilim doğrultusunda değerlendirildiğini ifade etti. Karahan, sıkı para politikasının, hedeflenen fiyat istikrarı tesis edilene kadar kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI

Bu yıl başlatılan Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara’yı ziyaret eden Karahan, son durağında Bursa iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Karahan, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının alınmasında enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve piyasa beklentilerinin dikkate alındığını dile getirdi. Ayrıca, öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği ölçüde sıkılık düzeyinin korunacağına dikkat çekti.

FAİZ KARARLARI ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE GÖRE BELİRLENİYOR

Faiz artışlarının büyüklüğünün her toplantı özelinde, ihtiyatlı bir yaklaşımla ve sadece enflasyon görünümüne odaklanarak belirlendiğini açıklayan Karahan, kalıcı enflasyonist risklere karşı tüm araçların devreye alınabileceğini belirtti.

Karahan, devam eden sıkı para politikasının; iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değer kazanımı ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu söyledi.

MALİYE POLİTİKASIYLA EŞGÜDÜM VURGUSU

Maliye politikasıyla sağlanan koordinasyonun, dezenflasyon hedefine önemli destek verdiğini söyleyen TCMB Başkanı, dışsal şokların bu süreci sekteye uğratmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon eğiliminin kesintiye uğramadan devam ettiğini belirten Karahan, yıl sonu itibarıyla enflasyonun, Merkez Bankası’nın tahmin aralığı içinde kalmasının öngörüldüğünü söyledi.