TBMM’den geçti: O memurlara 30 bin TL zam geliyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda belirli üst düzey pozisyonlarda görev yapan genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzmanlara 30 bin lira seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kamu yönetimindeki belirli üst düzey pozisyonlara yönelik bir maaş düzenlemesi kabul edildi. Düzenlemeye göre, genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi "kariyer meslek" statüsündeki personelin maaşlarına 30 bin lira seyyanen zam yapılacak.

HANGİ POZİSYONLAR YARARLANACAK?

Zamdan yararlanacaklar arasında TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, bakanlık müşavirleri, genel müdürler, il emniyet müdürleri ve defterdarlar gibi yaklaşık 30 bin üst düzey yönetici, müfettiş ve uzman bulunuyor.

"SİSTEMDEKİ TIKANIKLIĞI GİDERMEK İSTİYORUZ"

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar ise Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Mehmet Muş'la yaptığı görüşmeye ilişkin notlar paylaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin gerekçesini "Kariyer meslek olarak tarif edilen uzmanlığın düşük maaş nedeniyle kamuda can çekiştiğini, SPK’dan BDDK’ya kadar kritik kurumlarda nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını ve sistemin tıkanmak üzere olduğunu" belirterek açıkladı.

Muş, ilk aşamada sistemdeki tıkanıklığın giderilmesinin hedeflendiğini, ileride kapsamlı bir kamu reformunun yapılacağını belirtti.

