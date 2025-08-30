TARİŞ açıkladı: Kuru incir alım fiyatları belli oldu

TARİŞ açıkladı: Kuru incir alım fiyatları belli oldu
Yayınlanma:
TARİŞ, kuru incir alım fiyatlarını açıkladı. A1 kalite incir için kilogram başına 300 TL, yemeklik incir için ise 550 TL fiyat belirlendi.

Tariş İncir Birliği, 2025-2026 sezonu için kuru incir alım fiyatlarını kamuoyuna açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, A1 kalite incir için kilogram başına 300 TL, yemeklik incir için ise 550 TL fiyat belirlendiğini duyurdu.

KURU İNCİRDE YENİ SEZON FİYATLARI AÇIKLANDI

Tariş İncir Birliği yönetimi, yeni hasat dönemi öncesinde incir alım fiyatlarını belirlemek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Kurumun tesislerinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ersin Kacar, 2025-2026 sezonunun üreticilere bol ve bereketli geçmesini temenni etti.

Kacar, “Bu yıl A1 kalite incirin kilogram alım fiyatı 300 TL, yemeklik sınıfındaki incirin kilogram fiyatı ise 550 TL olarak tespit edildi” dedi.

BU YILKİ İNCİR KALİTESİ DAHA YÜKSEK

Yeni sezonun kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacar, 2024’e kıyasla bu yılki incirlerin daha kaliteli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl 2.700 ton kuru incir alımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kacar, 2025-2026 döneminde bu rakamı 4.000 tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

REKOLTE 80 BİN TON, HEDEF 300 MİLYON DOLAR İHRACAT

Yaklaşık 80 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirten Başkan Kacar, alınan ürünlerin yüzde 30’unun iç piyasaya sunulduğunu, geri kalan kısmının ise ihracata yönlendirildiğini ifade etti.

Kacar, “Dünya genelinde yaklaşık 35 ülkeye kuru incir ihracatı yapıyoruz. Şu anda yıllık ihracat hacmimiz 300 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamı daha da yukarı taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

