Tarih belli oldu: iPhone 17 tanıtılacak

Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtımı için merakla beklenen "Awe Dropping" etkinliğini 9 Eylül'de gerçekleştirecek. Bu yılki lansmanda, yalnızca donanım güncellemeleri değil, farklı sürprizlerin de gündeme gelmesi bekleniyor. İPhone 17 serisinin yanı sıra, Apple’ın ultra ince "iPhone Air" modelini de tanıtacağı iddiaları gündemde.

BİLGİLER SIZDI: YENİ TASARIM VE DAHA GÜÇLÜ DONANIM

Sızıntılara göre, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, arka kameralarında dikkat çeken çıkıntılı bir tasarıma sahip olacak. Analist Ming-Chi Kuo, her iki modelin de 48 megapiksellik üçlü kamera sensörleriyle donatılacağını ve 24 MP’lik bir ön kameranın bulunacağını belirtiyor. Ayrıca, iPhone 16'dan daha güçlü olan A19 Pro işlemci ve 12 GB RAM (iPhone 16'da 8 GB'tı) gibi özelliklerle geleceği söyleniyor.

Leaker Ice Universe, iPhone 17 Pro Max’in, daha büyük bir batarya kapasitesi için biraz daha kalın olabileceğini öne sürüyor. Bunun yanı sıra, daha hafif bir tasarım sunulması için titanyum yerine alüminyum kasa seçeneğiyle gelebileceği iddia ediliyor. Renk seçenekleri arasında ise gümüş, siyah, lacivert ve turuncu öne çıkacak.

İPHONE AIR: APPLE'IN EN İNCE TELEFONU

Apple’ın bu yıl iPhone Air modelini piyasaya süreceği konuşuluyor. Bloomberg’in haberine göre, bu model yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. 6,6 inçlik ProMotion destekli ekran, 48 MP arka kamera, A19 işlemci ve Apple’ın ilk kendi üretimi modemine sahip olacak. Ancak, modem 5G’nin mmWave desteğini sunmayacak.

SIM kart yuvasının kaldırılması ve yeni Kamera Kontrol tuşunun eklenmesi bekleniyor. İlk başta batarya ömrünün zayıf olacağı öne sürülse de, Bloomberg, iPhone Air’in batarya performansının mevcut iPhone’larla benzer seviyede olacağını belirtiyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 900 dolar civarında olacak ve siyah, gümüş, altın ve açık mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

İPHONE 17: PRO MOTION EKRAN VE YENİ İŞLEMCİ

iPhone 17, tasarım açısından büyük bir değişim beklenmemekle birlikte, ekranında 120 Hz ProMotion desteği sunulacak. 6,3 inçlik ekran ve A19 işlemciyle donatılacak olan bu model, iPhone 17 Air ile benzer özellikler taşıyacak. iPhone 17’nin, iPhone 17 Plus yerine piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının yaklaşık 800 dolar olması ve pembe, yeşil, mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle gelmesi öngörülüyor.

APPLE WATCH ULTRA 3: UYDU MESAJLAŞMA GELİYOR

Apple, 9 Eylül etkinliğinde yeni akıllı saatlerini tanıtacak. En dikkat çeken model ise, uydu üzerinden mesajlaşma desteği ile geleceği söylenen Apple Watch Ultra 3 olacak. Bu sayede, kullanıcılar internet veya mobil kapsama alanı dışındayken de mesaj gönderebilecek.

Apple Watch Ultra 3 ve Watch Series 11’de ilk kez 5G RedCap modem kullanılacağı, ayrıca kan basıncı yüksekliğine karşı uyarı verecek yeni sağlık özelliklerinin ekleneceği belirtiliyor. Daha uygun fiyatlı olan Apple Watch SE 3 ise yenilenmiş tasarımıyla dikkat çekecek. Alüminyum kasa ile sunulacak olan SE 3'ün performans tarafında büyük değişiklikler beklenmiyor.

AIRPODS PRO 3: SAĞLIK ODakLI YENİLİKLER

Apple, yeni AirPods Pro 3 modelinde sağlık odaklı yeniliklere yer verecek. En dikkat çeken özelliklerinden biri, kulaklıkla kalp atış hızının ölçülmesi olacak. Ayrıca, yeni H3 çipi, daha küçük bir şarj kutusu ve AirPods 4’teki tasarıma benzeyen tuşsuz bir kutu ile gelmesi bekleniyor.

SÜPRİZ ÜRÜNLER: VISION PRO 2, IPAD PRO VE YAPAY ZEKALI SIRI

Apple, etkinlikte tanıtmasa da yıl içinde yeni Vision Pro başlığını (M4 veya M5 işlemciyle), boyun ve baş ağrılarını azaltacak yeni kayış tasarımını ve M5 işlemcili iPad Pro’yu duyurabilir. Ayrıca, yapay zekâ destekli Siri ile ilgili yeni gelişmelerin de bu etkinlikte paylaşılması olasılığı bulunuyor. Apple’ın “Apple Intelligence” güncellemeleri ile Siri’nin büyük dil modeli için, OpenAI, Anthropic veya Google gibi yapay zekâ altyapılarını kullanabileceği konuşuluyor.