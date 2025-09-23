Taksim'in göbeğindeydi: Diplomatik krize neden oldu

Robela Turizm, İstiklal Caddesi’nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu’nun bahçesinde işlettiği kafeteryanın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi nedeniyle dava açtı. Söz konusu dava, hem İstanbul’da hem de Fransa’da yürütülerek diplomatik bir gerilime yol açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, konunun Fransa’daki mahkemelerde mi yoksa İstanbul’da mı görülmesi gerektiğini bilirkişiye sordu. Gelen rapor, Türk hukukunun uygulanması gerektiğini ve kafe işletmecisinin zararının tespit edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

SÖZLEŞME FESHİ VE DAVANIN DETAYLARI

Robela Turizm şirketi, İstiklal Caddesi’ndeki Fransa Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi bahçesinde 24 Temmuz 2015’te kafe olarak işletmek üzere kira sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmede Fransa Cumhuriyeti adına Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi kiralayan, Robela Turizm ise kiracı olarak yer aldı.

Ancak Fransa Büyükelçiliği, 22 Mart 2021 tarihinde Robela Turizm’e gönderdiği mektupla sözleşmeyi feshetti ve 25 Haziran 2021’e kadar tahliye istedi. Robela Turizm, fesih kararını haksız bulduğunu belirterek maddi ve manevi zararının Fransa’dan tahsilini talep etti. Şirket, İstanbul’da açtığı davada şimdilik 6 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

FRANSA’DA KARŞI DAVA

Fransa Cumhuriyeti ise iddiaları reddederek karşı dava açtı. Avukatları, taraflar arasında sözleşmenin kira değil güvencesiz işgal anlaşması olduğunu savundu. Açıklamada, taşınmazın Fransa’ya ait kamu malı statüsünde olduğu ve sözleşmenin üç yıl süreli olduğu, uzatılmayacağı belirtildi. Robela Turizm’in yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliyesinin talep edildiği ifade edildi. Şu anda işgal bedeli olarak 10 bin lira, katılım payı ve 100 euro tahsil edilmesi isteniyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: TÜRK HUKUKU UYGULANMALI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre mahkeme, Fransa’nın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı olup olmadığını ve şirketin zararının tespitini değerlendirmek üzere dosyayı bilirkişiye gönderdi. Raporda, dava İstanbul’da açıldığı için yargılamada Türk hukukunun uygulanması gerektiği vurgulandı. Bilirkişi, sözleşmenin yalnızca kiracı tarafından feshedilebileceğini, kiralayanın tek taraflı fesih hakkının bulunmadığını belirtti.

Raporda ayrıca taraflar arasında kira sözleşmesinin mevcut olduğu, güvencesiz işgal koşullarının geçerli olmadığı, ödemelerin ve zarar miktarının başka bir mali bilirkişi tarafından belirleneceği ifade edildi.

KAFE İŞLETMECİSİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Robela Turizm’in avukatı Cem Murat Sofuoğlu, süreci değerlendirerek şunları söyledi: