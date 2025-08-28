Tabela değişti: Benzin ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve kürsel gelişmelerden etkileniyor. Deposunu doldurmak üzere akaryakıt istasyonuna gidenler dün benzini zamlı aldı.
Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.
Yola çıkacaklar, araba sahipleri güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Perşembe gününe ait güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa yakası benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İstanbul Anadolu benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.95 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL