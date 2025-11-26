Swatch işçileri 17 günde kazandı!

Yayınlanma:
Swatch Group Türkiye, işçilerinin başlattığı grev 17'nci gününde kazanımla sonuçlandı. Sözleşmeyle birlikte çalışma süresi 40 saate inerken, haftada 2 gün izin uygulaması getirildi. Ücret ve sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldı.

Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası, Swatch Group Türkiye ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldığını duyurdu. Şirketin ofis ve mağaza çalışanlarına farklı ücret yapıları dayatmasına tepki olarak 10 Kasım’da başlayan grev, 17 gün süren direnişin ardından kazanımla sonuçlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye’nin birçok kentindeki AVM’lerde sürdürülen grevin üyelerin kararlı duruşu sayesinde başarıya ulaştığı vurgulandı.

Swatch işçileri: Avrupalı meslektaşımız kadar değerimiz yok mu?Swatch işçileri: Avrupalı meslektaşımız kadar değerimiz yok mu?

ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞÜYOR, HAFTALIK İZİN 2 GÜNE ÇIKIYOR

Toplu sözleşmeye göre, 2026 itibarıyla haftalık çalışma süresi 40 saate düşecek ve çalışanlar haftada iki gün izin hakkına tanınacak. Ayrıca pozisyonlara göre ücretlerde
artış yapılacak. İlk kez uygulanacak sosyal yardım, çocuk yardımı, resmi tatil yardımı ve eğitim yardımı gibi ek kalemlerle çalışanların gelir ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlanacak.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu mücadele, Swatch çalışanlarının kararlı duruşuyla başarıya ulaştı. Üyelerimizin dayanışması, cesareti ve inancı sayesinde haklı ve onurlu mücadelenin karşılığını aldık. Bu zafer emeğin, alın terinin ve örgütlü dayanışmanın zaferidir” dedi.

Alemdar, elde edilen kazanımların AVM’lerde zor koşullarda çalışan on binlerce işçi açısından da emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Sendikasız tüm AVM çalışanlarını Koop-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

