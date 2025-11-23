Swatch işçileri: Avrupalı meslektaşımız kadar değerimiz yok mu?

Dünyaca ünlü saat markası Swatch'ın Türkiye'deki mağazalarında çalışan işçiler, haklarını aramak için 10 Kasım'da başlattıkları grevde seslerini yükseltiyor. KOOP-İŞ Sendikası öncülüğünde devam eden eylemde temel talep, lüks tüketim veya yüksek zamlar değil, sadece enflasyon karşısında erimeyen bir ücret. Sendika temsilcileri, aynı işi yapan Avrupalı çalışanlarla Türkiye'deki personel arasındaki devasa gelir uçurumuna dikkat çekiyor.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ÜCRET İSTİYORLAR"

KOOP-İŞ Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Soner Berk, grevdeki işçilerin taleplerinin son derece insani boyutlarda olduğunu vurguladı. Berk, "Çocuklar yat kat istemiyorlar. Enflasyonun üzerinde bir ücret istiyorlar. Enflasyon üzerinde ücreti götürüp çoluğuna çocuğuna, okuluna, yemeğine, gıdasına verecekler, ev kirasına verecekler. Bunu bile kabul etmiyorlar. Bizim insanımızın Almanya’da, İsviçre’de, İngiltere’de çalışanlardan ne farkı var? Onlara verdiklerinin dörtte birini vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

15 MAĞAZADA İŞ BIRAKMA EYLEMİ SÜRÜYOR

Türk-İş konfederasyonuna bağlı Koop-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine, Swatch Group Türkiye bünyesindeki 15 mağazada çalışanlar 14 gündür grevde.

"VERDİĞİMİZ TEKLİFLERİN YARISINI BİLE KABUL ETMEDİLER"

Sürecin detaylarını Ankara'da eylemin devam ettiği bir alışveriş merkezi önünde paylaşan Şube Başkanı Soner Berk, işverenin süreci yokuşa sürdüğünü belirtti.

Berk, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Bizim yetki sürecimiz 2024 Ocak ayında başladı. Arkadaşlarımız sendikamıza üye olduktan, yetki aldıktan sonra işveren yetkiye itiraz etti. Yani bu süreci uzatmak istedi. Sonuç alamayınca da bu sefer bu seneye geldik. Dediler ki '2025 1 Temmuz’dan o zaman tarihi alalım. Geçmişi unutalım' yani 1,5 senelik emeklerini vermeyelim dediler. Biz de bunu kabul etmedik. Tekrar yine oturduk masaya ama bu sefer de enflasyonun altında ücret teklif ettiler. Sonra sosyal haklarını, ikramiyelerini... Verdiğimiz tekliflerin yarısını bile kabul etmediler. Çok düşük; yani insan onuruna yakışır bir ücret istedik sadece enflasyon üzerinde. Çalışma düzenleri sıkıntılı, devamlı çalışıyorlar. Burada bir düzenleme istedik ama kabul etmediler. Sonuna kadar da arkadaşlarımızın yanındayız. Talepler, insanoğluna yakışır bir talep. Çocuklar yat kat istemiyorlar. Enflasyonun üzerinde bir ücret istiyorlar. Enflasyon üzerinde ücreti götürüp çoluğuna çocuğuna, okuluna, yemeğine, gıdasına verecekler, ev kirasına verecekler. Bunu bile kabul etmiyorlar. Bizim insanımızın Almanya’da, İsviçre’de, İngiltere’de çalışanlardan ne farkı var? Onlara verdiklerinin dörtte birini vermiyorlar. Biz de üzülüyoruz. Biz bu markanın ne kadar ünlü bir marka olduğunu biliyoruz. Değer kaybetmemeleri için masaya çağırıyoruz. Yani diyaloğa çağırıyoruz. Gelsinler anlaşalım, konuşalım. Sadece insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz."

"MAAŞLARDA UÇURUM VAR AMA ETİKETLER AYNI"

Greve katılan bir mağaza çalışanı ise ekonomik verilerle durumun vahametini ortaya koydu. Ürün fiyatlarının küresel piyasalarla eşdeğer olmasına rağmen, personel maaşlarının yerel kriz koşullarına hapsolduğunu belirten işçi şöyle konuştu:

"Türkiye’deki geçen ay Ekim 2025 verilerine baktığımız zaman piyasa oranı, enflasyon oranı yüzde 32,84. Aynı zamanda gıda ve alkolsüz içecekler enflasyon oranına baktığımız zaman da yüzde 36’lık bir enflasyon oranı gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda açlık sınırı şu anda ülkemizde, yine geçen ay açıklanan verilere göre baktığımız zaman 28 bin 484 TL. Yoksulluk sınırı 95 bin TL’ye kadar uzanmış durumda. Yani biz sadece istediğimiz bu enflasyon verilerine dayanan, yakın bir zam oranı istiyoruz. Umarım istediklerimiz gerçekleşir diye tahmin ediyorum. Dünyayla karşılaştıracak olursam, diğer ülkelerdeki Swatch saatlerinin fiyatlarıyla ülkemizde bulunan Swatch saatlerinin fiyatları hemen hemen neredeyse aynı. Ama alınan maaşlar ve yan haklara baktığımız zaman ne yazık ki çok çok gerisinde kalıyoruz. Yani bunu absürt bir şekilde değerlendiriyorum. Biraz daha isteklerimize rasyonel şekilde yaklaşılmasını rica ediyorum"

QR KOD İLE İSVİÇRE'YE MESAJ

Eylemdeki işçiler, seslerini markanın İsviçre'deki genel merkezine duyurabilmek için teknolojiyi de kullanıyor. Vatandaşların desteğini aldıklarını belirten işçi, "Genellikle olumlu karşılıyorlar. Bize destek verdiklerini söylüyorlar. Biz de buradan bir karekod oluşturduk. Direkt karekod okutarak İsviçre’ye şikayetlerini, isteklerini, dileklerini iletebiliyorlar. Yani bu iletilen şikayetlerin, dileklerin de İsviçre’ye ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Bir başka çalışan ise geçim sıkıntısına ve gelecek kaygısına dikkat çekerek taleplerini şu sözlerle özetledi:

"Taleplerimiz çok net. Ülkemizin bulunduğu enflasyon koşullarında daha iyi maaşlar almak, daha iyi haklara sahip olmak, bunun yanı sıra daha iyi bir yaşam seviyesine ulaşmak için grevdeyiz. Markayı seviyoruz, burada çalışmayı çok seviyoruz. Ama, emeğimizin karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. 5 yaşında bir oğlum var. Bazı durumlar için ben onun hem geleceğini düşünmem gerekiyor hem de şu anki yaşam koşullarında kendimi de idare etmem gerekiyor, onu da idare etmem gerekiyor. Bunlarla alakalı bizim isteklerimiz aslında"