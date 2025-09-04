Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Sakarya'nın 12 ilçesinde, "süper meyve" olarak adlandırılan aronya meyvesi ekildi.

Çiftçilerin sabırsızlıkla beklediği hasat dönemi başladı. Üreticiler, bu sene toplamda ortalama 135 ton rekolte bekliyor.

Gelecek yıllarda aronya için tesis yapıldığında rekoltenin daha da artacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, "Bölgede tesis yapımını kaldırabilecek üretim miktarı var. Bunun işleme kısmındaki tesisi veya soğuk hava deposunu kaldırabilecek miktarda üretimin bölgede kümelendiğini gördüm. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir veri" diye konuştu.

Baş, üretim ve işleme sürecinde gereken kalemler için hibe desteklerini faaliyete geçirmeyi planladıklarını, bireysel anlamda da üreticiyi organik tarım desteğine dahil edeceklerini söyledi.

Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük de bu yılın kurak geçtiğini, aronyanın suyu sevmesi nedeniyle üretim aşamasında zorluk yaşadıklarını anlattı.

Sulama sistemi sayesinde güzel ürün elde ettiklerini aktaran Özlük, aronyadan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü yaptığını kaydetti.

Yetiştirici Sinan Efe de 23 dönüm arazide 11 bin aronya fidanı ektiklerini, 5 yıldır üretime devam ettiklerini dile getirdi.