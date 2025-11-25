Spotify'dan premium üyeleri üzecek karar!

Dijital müzik yayıncılığının lider ismi Spotify, abonelik ücretlerinde yeni bir artışa gitmeye hazırlanıyor. Financial Times'ın raporuna göre, İsveç merkezli platform, 2026 yılının ilk çeyreğinde ABD pazarındaki fiyatlarını yukarı çekmeyi planlıyor.

Spotify Türkiye'den zam açıklaması

HAZİRAN 2024'TEN BU YANA İLK ZAM

Planlanan bu artış, ABD'li kullanıcılar için Haziran 2024'ten bu yana yapılacak ilk fiyat güncellemesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, geniş ve sadık kullanıcı kitlesine güvenerek gelirlerini artırma stratejisi doğrultusunda fiyat politikalarını revize etmeye devam ediyor.

KÜRESEL ÇAPTA FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

Şirket, daha önce Ağustos ayında Avrupa, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika gibi geniş bir coğrafyada fiyatlarını 10,99 Euro'dan 11,99 euroya yükselttiğini duyurmuştu. Ayrıca Eylül döneminde 150'den fazla ülkede bireysel premium paket ücretlerinde artışa gidildiği biliniyor.