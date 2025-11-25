Spotify'dan premium üyeleri üzecek karar!

Spotify'dan premium üyeleri üzecek karar!
Yayınlanma:
Dijital müzik platformu Spotify, ABD'de premium üyelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

Dijital müzik yayıncılığının lider ismi Spotify, abonelik ücretlerinde yeni bir artışa gitmeye hazırlanıyor. Financial Times'ın raporuna göre, İsveç merkezli platform, 2026 yılının ilk çeyreğinde ABD pazarındaki fiyatlarını yukarı çekmeyi planlıyor.

Spotify Türkiye'den zam açıklamasıSpotify Türkiye'den zam açıklaması

HAZİRAN 2024'TEN BU YANA İLK ZAM

2024/03/01/spotify1.jpg

Planlanan bu artış, ABD'li kullanıcılar için Haziran 2024'ten bu yana yapılacak ilk fiyat güncellemesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, geniş ve sadık kullanıcı kitlesine güvenerek gelirlerini artırma stratejisi doğrultusunda fiyat politikalarını revize etmeye devam ediyor.

KÜRESEL ÇAPTA FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

2024/06/03/spotify-phone-logo.jpeg

Şirket, daha önce Ağustos ayında Avrupa, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika gibi geniş bir coğrafyada fiyatlarını 10,99 Euro'dan 11,99 euroya yükselttiğini duyurmuştu. Ayrıca Eylül döneminde 150'den fazla ülkede bireysel premium paket ücretlerinde artışa gidildiği biliniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Ekonomi
Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?
Karahan sunumu yapacak: Faiz mesajı mı verecek?
Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!
Bankacılık devinden binlerce çalışan için şok karar!
Şimşek enflasyon beklentisinden memnun!
Şimşek enflasyon beklentisinden memnun!