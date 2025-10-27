Spotify Türkiye'den zam açıklaması

Dünyaca ünlü dijital müzk platformu Spotify'ın premium ücretlerine bugün itibariyle yüzde 70 oranında zam yapıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin Spotify Türkiye'den açıklama geldi.

SPOTIFY PREMIUM ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Spotify'ın premium üyelik ücretlerine bugün itibariyle zam yaptığı iddia edildi ve premium üyelik ücretinin 80 liradan 135 liraya, öğrenci üyelik ücretiyse 60 liradan 99 liraya yükseldiği belirtildi.

SPOTIFY AYLIK ÜCRET NE KADAR?

Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre; Spotify'dan yapılan açıklamada bu zammın 1 Ekim'de duyurulduğuna dikkat çekildi ve şu sözlere yer verildi:

"Spotify’ın Türkiye’deki güncel abonelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

Spotify Bireysel: 99 TL

Spotify Öğrenci: 55 TL

Spotify Duo: 135 TL

Spotify Aile: 165 TL

Bugün duyurulan bir fiyatlandırma yok. Ayrıca, 1 aylık deneme süresinin kaldırıldığı da haberlere yansıyan bir diğer konuydu. Ancak böyle bir durum yok"