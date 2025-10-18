S&P Türkiye kararını açıklamadı

S&P Global, Türkiye için yarı yıl gözden geçirmesini tamamladığını, ancak bir rapor yayınlamadığını duyurdu.

S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı.

S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

MEVCUT KREDİ NOTLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADIĞI AKTARILDI

Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' genelgesi Resmi Gazete'de'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı' genelgesi Resmi Gazete'de

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

